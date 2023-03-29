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Jeep представляет рестайлинговый Wagoneer и Magneto 3.0 для пасхального джип-сафари

2:08
Авто

До пасхального сафари Jeep осталось всего несколько дней, и настало время для последней порции тизеров перед мероприятием в Моабе. Компания Jeep выпустила несколько концептуальных эскизов, демонстрирующих новейшие автомобили марки Jeep и Jeep Performance Parts by Mopar, которые отправят любителей бездорожья в захватывающую поездку по дорогам памяти.

Jeep представляет рестайлинговый Wagoneer и Magneto 3.0 для пасхального джип-сафари

Два концептуальных автомобиля расширяют границы электрификации, а их впечатляющие характеристики будут представлены на переднем плане во время 57-го ежегодного пасхального сафари Jeep.

Один из концептов — это переделанный Wagoneer, который выглядит потрясающе в желтом цвете. Он будет представлять прошлое на полосе воспоминаний. С другой стороны, настоящее будет представлено Wrangler с надписью "Magneto 3.0" на капоте.

Хотя было бы забавно представить, что это связано с приключениями Людей Икс, скорее всего, это кивок в сторону электрических концептов Jeep Magneto 2021 и 2022 годов. Число 3.0 может быть ссылкой на впечатляющие 625 лошадиных сил последнего концепта.

Jeep Wrangler будет отличаться уникальным бампером с тилевым крючком, который заинтересовал многих. Кроме того, ходят слухи о появлении пикапа с обычной кабиной и короткой платформой, который может быть уменьшенным двухдверным концептом Gladiator. Jeep Performance Parts также продемонстрирует некоторые из своих последних обновлений, включая двери из труб и крепления для грузов за дверями.

В целом, пасхальное сафари Jeep обещает стать ярким событием, наполненным захватывающими концептуальными автомобилями и впечатляющими представлениями. Нам не терпится увидеть, какие детали из сегодняшнего каталога появятся на выставке, и какие новые обновления мы можем ожидать от Jeep в будущем.

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Wagoneer Roadtrip | 2018 Easter Jeep® Safari
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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