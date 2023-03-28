2023 Chevy Colorado ZR2 Desert Boss, как сообщается, получит один модельный год

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По данным GM Authority, пакет Chevrolet Colorado ZR2 Desert Boss Special Edition Package больше не будет доступен после 2023 года. Этот пакет был введен для расширения внедорожных возможностей и без того впечатляющей комплектации ZR2 при запуске нового Colorado 2023 года.

ZR2 оснащается несколькими функциями, такими как самая мощная версия 2,7-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 310 лошадиных сил и 430 фунт-фут крутящего момента, пять различных режимов движения, включая Terrain и Baja, амортизаторы Multimatic с золотниковым клапаном и 33-дюймовые шины.

Пакет Desert Boss стоимостью $9 295 включает в себя 17-дюймовые колеса с блокировкой бусин, передний бампер с лебедкой и сафари-баром, 40-дюймовый световой бар, распределительный блок питания для дополнительного оборудования, комплект проводов для дополнительного освещения, камеру, направленную на землю, установленную в шасси, черную эмблему и деколи.

Однако, чтобы установить этот пакет, покупатели должны также добавить стальной приводной вал за $695, в результате чего общая стоимость составит $9 990. Эта цена может показаться высокой, но она не отпугивает новую эру покупателей пикапов, для которых производительность важнее стоимости.

GM Authority считает, что модель Desert Boss Special Edition снимается с производства, чтобы освободить место для ZR2 Bison AEV. Шпионские снимки этого автомобиля были сделаны в декабре, на них изображен GMC Canyon AT4X со шноркелем AEV и увеличенными шинами Goodyear Wrangler Terrain MT, размер которых может составлять 35 дюймов.

Это на два дюйма больше, чем самые большие шины, устанавливаемые на ZR2 и AT4X. Кроме того, для этих автомобилей предлагались два варианта колес с блокировкой бусин и полноразмерное запасное колесо, устанавливаемое в багажник, которое увеличивало угол вылета за счет того, что запасное колесо убиралось из-под грузовика. Это оставит больше места в багажнике для груза, но может повлиять на заднюю обзорность.

Ожидается, что формула AEV будет применена и к остальным частям пикапа, включая уникальную решетку радиатора, стальные бамперы, фары крыльев, лифт подвески и, возможно, даже изменение передаточного числа оси.

Эта модернизация выглядит гораздо более существенной, чем пакет ZR2 Bison стоимостью $5 750, доступный для Colorado 2022, и она ближе к пакету AEV ZR2 Bison, который добавил еще $12 999 к MSRP после модернизации ZR2 Bison. Ожидается, что цена нового пакета составит около $58 285, что аналогично пакету Desert Boss. Судя по состоянию прототипов в декабре, мы предполагаем, что дебют новой комплектации не за горами.

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2023 Chevrolet Colorado ZR2 Gets New Desert Boss Package | Ultimate Off-Road Truck