Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Aston Martin подает заявку на товарный знак для названия DB12
Настоящее колесо Tesla, заменяющее рулевую вилку, распродано за неделю
Политолог Корнилов: России не стоит рассчитывать на компенсацию за подрыв "Северных потоков"
NHTSA проверяет 50 000 внедорожников Tesla Model X из-за ремней безопасности, которые могут отсоединиться
Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования
Polaris запускает онлайн-рынок для всех ваших потребностей в электротранспорте
BMW подает заявку на товарный знак более чем на 40 названий новых моделей
Экс-аналитик ЦРУ использовал цитату Путина, говоря о намерениях США в отношении России и Китая
Стало известно об улучшении самочувствия Романа Костомарова: пробует садиться в постели

2023 Chevy Colorado ZR2 Desert Boss, как сообщается, получит один модельный год

3:29
Авто

По данным GM Authority, пакет Chevrolet Colorado ZR2 Desert Boss Special Edition Package больше не будет доступен после 2023 года. Этот пакет был введен для расширения внедорожных возможностей и без того впечатляющей комплектации ZR2 при запуске нового Colorado 2023 года.

2023 Chevy Colorado ZR2 Desert Boss, как сообщается, получит один модельный год

ZR2 оснащается несколькими функциями, такими как самая мощная версия 2,7-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 310 лошадиных сил и 430 фунт-фут крутящего момента, пять различных режимов движения, включая Terrain и Baja, амортизаторы Multimatic с золотниковым клапаном и 33-дюймовые шины.

Пакет Desert Boss стоимостью $9 295 включает в себя 17-дюймовые колеса с блокировкой бусин, передний бампер с лебедкой и сафари-баром, 40-дюймовый световой бар, распределительный блок питания для дополнительного оборудования, комплект проводов для дополнительного освещения, камеру, направленную на землю, установленную в шасси, черную эмблему и деколи.

Однако, чтобы установить этот пакет, покупатели должны также добавить стальной приводной вал за $695, в результате чего общая стоимость составит $9 990. Эта цена может показаться высокой, но она не отпугивает новую эру покупателей пикапов, для которых производительность важнее стоимости.

GM Authority считает, что модель Desert Boss Special Edition снимается с производства, чтобы освободить место для ZR2 Bison AEV. Шпионские снимки этого автомобиля были сделаны в декабре, на них изображен GMC Canyon AT4X со шноркелем AEV и увеличенными шинами Goodyear Wrangler Terrain MT, размер которых может составлять 35 дюймов.

Это на два дюйма больше, чем самые большие шины, устанавливаемые на ZR2 и AT4X. Кроме того, для этих автомобилей предлагались два варианта колес с блокировкой бусин и полноразмерное запасное колесо, устанавливаемое в багажник, которое увеличивало угол вылета за счет того, что запасное колесо убиралось из-под грузовика. Это оставит больше места в багажнике для груза, но может повлиять на заднюю обзорность.

Ожидается, что формула AEV будет применена и к остальным частям пикапа, включая уникальную решетку радиатора, стальные бамперы, фары крыльев, лифт подвески и, возможно, даже изменение передаточного числа оси.

Эта модернизация выглядит гораздо более существенной, чем пакет ZR2 Bison стоимостью $5 750, доступный для Colorado 2022, и она ближе к пакету AEV ZR2 Bison, который добавил еще $12 999 к MSRP после модернизации ZR2 Bison. Ожидается, что цена нового пакета составит около $58 285, что аналогично пакету Desert Boss. Судя по состоянию прототипов в декабре, мы предполагаем, что дебют новой комплектации не за горами. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2023 Chevrolet Colorado ZR2 Gets New Desert Boss Package | Ultimate Off-Road Truck
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей

Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.

Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Последние материалы
Стало известно об улучшении самочувствия Романа Костомарова: пробует садиться в постели
Гостиница Rosa Springs курорта "Роза Хутор" признана лучшим семейным отелем России
The Guardian: Песков в декабре заявил, что конфликт на Украине продлится "очень долго"
Минобороны: мобилизованный ВС России одним выстрелом сбил Су-25 ВВС Украины из ПЗРК "Верба"
Ищенко: Киев напоследок выпустит по Москве и Крыму одновременно 200-300 Стрижей Ту-143
Социолог призвал менять отношение к оценке труда рабочих вместо введения для них льготной ипотеки
Naughty Dog продолжит выпускать игры на ПК
Шукшина разместила пост с критикой слов Симоньян о репарациях Украине: банальная сдача на милость победителя
NEWS.ru: почему певец Валерий Меладзе стал "нежелательным артистом" в России
Автоэксперт Рогов заявил, что на вторичном рынке сложнее всего продать французские и корейские автомобили
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников