Автоэксперт Рогов заявил, что на вторичном рынке сложнее всего продать французские и корейские автомобили

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Китайские внедорожники Tank 500 уже замечены на территории России и даже на российских номерах. Станут ли они популярны среди автолюбителей, покажет время. Основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов рассказал, какие авто с пробегом не пользуются спросом.

Как сообщает Газета.Ru, французские машины и корейцы бренда Genesis наименее популярны. Покупатель лучше выберет японскую машину с большим пробегом, чем, например, Peugeot, Citroen, Renault.

"Считается, что эти марки когда-то заработали славу ненадежных автомобилей, а отделаться от неё не просто. Корейские модели Genesis тоже сложно продать из-за того, что бренд появился недавно и у него нет никакого бэкграунда, как у того же Mercedes-Benz" — сказал Рогов изданию.