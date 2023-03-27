С 1 июня в России начнётся продажа иранских автомобилей Saipa по параллельному импорту

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Уже с начала лета в России могут появиться иранские автомобили марки Saipa. Об этом заявили представители компании-дилера.

На пресс-конференции в Москве руководство компании Best Motors заявила о намерении начать реализацию с 1 июня иранских автомобилей Saipa. Причём, если российские потребители полюбят эти автомобили, в обозримой перспективе в Санкт-Петербурге может начаться и их локальная сборка.

"Мы планировали начать продажу с 1 июня, — рассказал ТАСС гнедиректор компании Александр Степанов. — Первую партию по нашему плану хотим привезти в количестве одной тысячи автомобилей до июня. По нашему плану мы должны продать в первый год не менее десяти тысяч автомобилей".

Но прежде чем начать локализацию сборки автомобилей иранского бренда, необходимо убедиться в том, что у этого автомобиля есть будущее на российском рынке. А для этого следует развивать лидерскую сеть. Этим и собираются заниматься представителя компании.

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