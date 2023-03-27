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Hyundai не отказывается от физических кнопок в автомобилях

2:10
Авто

Hyundai, популярный производитель автомобилей, заверил любителей физических кнопок управления, что не собирается отказываться от них в ближайшее время.

Hyundai не отказывается от физических кнопок в автомобилях

Несмотря на то, что большинство современных автомобилей перешли на сенсорные экраны как предпочтительный способ настройки параметров, Санг Юп Ли, руководитель отдела дизайна Hyundai, считает, что сохранение физических "жестких" кнопок крайне важно для безопасности.

Ли подчеркнул, что физические кнопки широко использовались в автомобилях Hyundai в последние годы, и что кнопки, связанные с безопасностью, всегда должны быть жесткими. Выступая на недавней презентации новой модели Kona, он сказал: "В последние несколько лет мы довольно активно использовали физические кнопки. Для меня кнопки, связанные с безопасностью, должны быть жесткими".

Хотя Ли несколько сомневается в будущем физических кнопок, когда автономное вождение станет нормой, он заявил, что физические циферблаты будут по-прежнему использоваться.

Он считает, что пока автономное вождение четвертого уровня не станет нормой, безопаснее всего смотреть на дорогу, а руки держать на руле. "Когда речь пойдет об автономном вождении четвертого уровня, тогда у нас будут все мягкие клавиши, но до тех пор, как я уже сказал, когда речь идет о вождении, безопаснее всего смотреть на дорогу и держать руки на руле", - сказал он.

Вопрос о соотношении формы и функциональности является давней дискуссией. Сенсорные экраны часто требуют от пользователей прокрутки меню, что может отвлекать водителей от дороги.

Кроме того, кнопки обеспечивают привычность, особенно для пожилых водителей, которые к ним привыкли. Кроме того, стоимость отказа от кнопок может стать существенным фактором для автопроизводителей, поскольку в настоящее время экраны доминируют в интерьере кабины.

И, наконец, это удовольствие и чувственное удовлетворение, получаемое при нажатии на кнопку, которое может исчезнуть с развитием технологий в ближайшие годы.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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