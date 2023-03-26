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Роскошный Voyah для россиян вместо мерседесов

1:43
Авто

Российские дилеры недавно объявили о первых закупках кроссоверов Voyah Free, которые причалили в страну в конце декабря прошлого года. В ближайшем будущем к Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Казани, Краснодару, Симферополю, Ростову-на-Дону, Сочи и Ижевску присоединятся Воронеж и Владивосток в качестве дополнительных городов, где будут продаваться автомобили Voyah.

Роскошный Voyah для россиян вместо мерседесов

Несмотря на то, что компания "Моторинвест" ранее объявила о продаже Voyah Free, только недавно такие известные автосалоны, как "Авилон", "Панавто", "Рольф" и "Борисхоф" подтвердили поставку первых автомобилей.

Первые кроссоверы Voyah Free с впечатляющей мощностью 488 л.с., полным приводом и запасом хода 500 км были приняты восторженными российскими владельцами. Высокий ценник автомобиля в 8 миллионов рублей говорит о его передовых и экологичных характеристиках, включая экономию топлива и налогов, что привлекает российскую аудиторию.

Примечательно, что Voyah Free занял четвертое место в рейтинге лучших китайских автомобилей по результатам опроса, проведенного российскими журналистами и блогерами на автомобильном портале "Китайские автомобили". Электромотор Voyah Free обладает пиковой мощностью 488 л.с. и максимальным крутящим моментом 750 Нм, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды, а запас хода составляет 500 км.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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