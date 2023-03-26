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Новая выставка Формулы-1 демонстрирует сгоревший болид Ромена Гросьяна

1:39
Авто

Обугленные остатки огненной аварии Ромена Гросьяна были представлены на выставке Формулы-1 в Мадриде, Испания. Искривленное шасси его автомобиля Haas, который разлетелся на части во время столкновения на Гран-при Бахрейна в ноябре 2020 года, до сих пор было скрыто от посторонних глаз. Француз был зажат в машине почти полминуты, прежде чем выбрался из нее с ожогами рук.

Новая выставка Формулы-1 демонстрирует сгоревший болид Ромена Гросьяна

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали назвал аварию Гросьяна "впечатляющей", потому что в те критические моменты казалось, что время остановилось. Он добавил, что выставка служит напоминанием о важности безопасности в спорте.

Выставка, представленная в сотрудничестве с Формулой-1, исследует прошлое, настоящее и будущее этого вида спорта. На ней представлено более 350 экспонатов, включая три старинных автомобиля, и она открыта для посетителей с 24 марта по июнь в выставочном центре IFEMA.

Сгоревшее шасси машины Гросьяна выставлено в стеклянной витрине, над которой красуется слово "выживание". На заднем плане воспроизводится видеозапись аварии, демонстрирующая чудесное спасение француза.

Несмотря на то, что его автомобиль был полностью заправлен, ему удалось выбраться из пламени и избежать верной смерти после того, как его автомобиль Haas на скорости 221 км/ч (137 миль/ч) на первом круге на трассе Сахир врезался в металлический барьер.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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