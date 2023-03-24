Genesis остается открытым для запуска небольшого электромобиля

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В 2021 году Genesis дебютировал в Европе с выпуском модели G70 Shooting Brake, пытаясь переманить европейских покупателей автомобилей от BMW и Mercedes-Benz. Сейчас компания рассматривает возможность расширения своего присутствия в Европе за счет городского автомобиля.

Марк Чой, руководитель отдела планирования производства Genesis, сказал в интервью Autocar, что компания рассматривает возможность расширения модельного ряда и, в частности, рассматривает возможность выпуска небольшого автомобиля для европейского рынка. Однако он признал, что запуск новой модели — это не простой процесс. Компания должна учитывать ожидаемый рост продаж своих текущих моделей, производственные мощности и растущую стоимость сырья, прежде чем принимать какие-либо решения.

На Нью-Йоркском автосалоне 2019 года Genesis продемонстрировал концепт Mint, который потенциально может повлиять на дизайн городского автомобиля.

Санг-Юп Ли, руководитель отдела дизайна Genesis, заявил о заинтересованности компании в создании небольшого роскошного автомобиля для городской езды. Хотя существуют малолитражные автомобили премиум-класса, он считает, что роскошный малолитражный автомобиль может стать новой и захватывающей концепцией для покупателей автомобилей.

Пока неясно, как Genesis будет позиционировать себя в сегменте небольших роскошных автомобилей, поскольку в этой категории было мало успешных моделей.

Однако Genesis потенциально может предложить свой городской автомобиль в качестве нишевого электромобиля на американском рынке.

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