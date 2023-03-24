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Первый 2024 Chevy Corvette E-Ray отправится на аукцион Barrett-Jackson

Авто

Barrett-Jackson собирается вновь выйти на арену благотворительных аукционов, представив огромное количество классических легковых и грузовых автомобилей, которые будут проданы на предстоящих аукционах в Палм-Бич 13-15 апреля. Среди лотов — Chevrolet Corvette E-Ray Coupe 2024 года выпуска, VIN 001.

Первый 2024 Chevy Corvette E-Ray отправится на аукцион Barrett-Jackson

Этот автомобиль — первый в истории Corvette с полным приводом и гибридной силовой установкой, с топовой комплектацией 3LZ и начальной ценой 115 245 долларов США, до того как победитель аукциона добавит дополнительные опции. До появления последующих комплектаций E-Ray будет оставаться самым быстрым Corvette, оснащенным 6,2-литровым двигателем V8, который приводит в движение задние колеса, и 160-сильным электронным двигателем, который приводит в движение передние колеса.

Совокупная мощность составляет впечатляющие 655 л. с. и 595 фунт-фут крутящего момента. E-Ray разгоняется от 0 до 60 миль в час всего за 2,5 секунды, опережая Z06 всего на 0,1 секунды. Кроме того, время прохождения четверти мили E-Ray составляет 10,5 секунды при скорости 130 миль/ч, что превосходит Z06 еще на 0,1 секунды.

Barrett-Jackson пообещал, что все доходы от аукциона будут переданы некоммерческой организации DonorsChoose. Функционируя подобно Kickstarter, DonorsChoose предоставляет учителям платформу для размещения объявлений о проектах, которые затем могут быть частично или полностью профинансированы всеми, кто заинтересован в поддержке образования.

В изобилии представлены рестомоды, например, пикап Dodge Power Wagon Тома Селлека 1953 года выпуска, который проехал менее 20 000 миль на его калифорнийском ранчо.

Также есть Pontiac Firebird Trans Am 1979 года в цвете Platinum Silver с культовой кричащей курицей, 6,6-литровым двигателем V8, четырехступенчатой механической коробкой передач, раллийными датчиками, наружными дверными ручками с надписью "4 Wheel Disc" и всего 682 проверенными милями, что делает его неожиданной капсулой времени.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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