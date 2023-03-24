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Toyota Camry снимается с производства на своей родине, в Японии

2:29
Авто

Camry является основным автомобилем в модельном ряду Toyota в, и, несмотря на отказ от седанов в пользу внедорожников, практически немыслимо, что он когда-либо будет снят с производства. Это не так в Японии, где Camry, по сообщениям, перестанет продаваться к концу 2023 года

Toyota Camry снимается с производства на своей родине, в Японии

Об этом сообщает издание Nikkei, которое в четверг сообщило, что Toyota уже прекратила размещение новых заказов на Camry у большинства японских дилеров. Модель будет снята с производства в Японии к концу года.

Снятие с производства положит конец 43 годам непрерывного существования марки Camry на родине Toyota. Camry была представлена в 1980 году в Японии.

Однако на родине она никогда не была лидером продаж, как здесь.Toyota продала 1,3 миллиона Camry в Японии за четыре десятилетия своего существования на рынке. Для сравнения, американские продажи составили 13 миллионов, что в десять раз больше.

Во многом это объясняется тем, что Toyota предложила японским покупателям множество более привлекательных альтернатив. Camry была первой переднеприводной моделью Toyota с поперечно расположенным двигателем. Однако в Японии покупатели могли приобрести Toyota Crown или, в более поздние годы, седан Mark X, которые были более или менее того же размера, но, что очень важно, заднеприводными.

Начиная с 2001 года, японские Camry предлагались только с четырехцилиндровыми двигателями. Двигатели V6 были зарезервированы для Toyota Windom, близнеца платформы, которую мы узнаем как Lexus ES.

С 2011 года японская Camry предлагалась только в виде гибрида, но этого было недостаточно, чтобы выделиться на рынке, изобилующем гибридами. 

Сегодня причина гибели Camry немного более очевидна. Если вы предположили, что это внедорожники, то, по мнению Nikkei, вы не ошиблись. Его внутрисемейный конкурент Mark X был снят с производства в 2019 году, а Crown превратился в квазикроссовер, приподнятый седан. Однако Camry по-прежнему продается в более чем 100 странах и не подает признаков исчезновения с этих рынков. Пока что. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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