Завод по производству нового поколения электрических пикапов Ford запланирован на 2025 год

2:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Ford поделилась информацией о ходе строительства своего нового заводского комплекса BlueOval City, который будет производить электропикап следующего поколения, дооснащение и батареи.

Завод, расположенный в Западном Теннесси, должен начать производство автомобилей в 2025 году и, по оценкам, обеспечит работой около 6 000 человек, а его стоимость оценивается в 5,6 миллиарда долларов.

Первый автомобиль, который будет производиться на заводе, известен как Project T3, а название "Trust the Truck" представляет собой девиз команды разработчиков. Хотя компания не поделилась многими подробностями об автомобиле, было подтверждено, что это будет грузовик нового поколения и будет построен на одной из новых EV-платформ компании, известной как TE1.

В отличие от нынешнего F-150 Lightning, который был адаптирован для существующего грузовика, платформа TE1 была специально разработана как платформа для полноразмерного грузовика с электроприводом. Ожидается, что эта платформа будет использована для замены Lightning, а также для будущих электрических Ford Expedition и Lincoln Navigator.

По некоторым данным, платформа TE1 может быть использована и для другого пикапа, который может существенно отличаться по дизайну и целевому рынку от F-150 Lightning. В результате, остается неясным, будет ли автомобиль, который будет производиться на этом заводе в Теннесси, следующим Lightning или загадочным грузовиком.

Также возможно, что новый Lightning будет иметь уникальный дизайн, как предполагает комментарий Джима Фарли: "Пи Джей О'Рурк однажды описал американские пикапы как "заднее крыльцо с прикрепленным двигателем". Так вот, этот новый грузовик будет похож на "Сокол тысячелетия" - с пристроенным задним крыльцом".

Хотя ожидаемое начало производства в 2025 году совпадает с запуском второго поколения Lightning, разумно инвестировать в производство Ford F-150, который исторически является одним из самых продаваемых автомобилей в Америке. Более того, завод способен выпускать до 500 000 автомобилей в год, что позволит удовлетворить высокий спрос на пикапы серии F.

Чтобы соответствовать принципам электромобилей, завод будет работать как углеродно-нейтральный. Для этого будут внедрены различные системы, такие как геотермальное отопление, использование ливневых стоков вместо пресной воды, а также снижение испарения от градирен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.