Эксперт: "Сейчас есть проблемы с поставками комплектующих для авто"

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы приобрели подержанный автомобиль, то первым делом надо убедиться, что он готов к эксплуатации. О том, на что стоит обратить внимание после покупки авто с рук, рассказал читателям Pravda.Ru автолюбитель Дмитрий Афонин.

На что обращать внимание:

Необходимость регламентного ТО (замена масел, фильтров). Если есть сомнения в том, проводил ли прошлый собственник обслуживание, лучше незамедлительно его сделать (хуже точно не будет).

Не требуют ли замены какие-то расходники? Резина, колодки, щётки стеклоочистителей, работают ли все световые приборы.

Сделайте диагностику авто.

"Если автомобиль слишком потрёпанный и требует вложений, то, возможно, есть смысл уже сейчас задумать о расходниках для будущего техобслуживания и заказать их, поскольку наблюдаются проблемы с поставками определённых комплектующих. Также если вы требовательны к автомобилю, то имеет смысл сделать химчистку и полировку автомобиля", — отметил эксперт.