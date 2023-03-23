Если вы приобрели подержанный автомобиль, то первым делом надо убедиться, что он готов к эксплуатации. О том, на что стоит обратить внимание после покупки авто с рук, рассказал читателям Pravda.Ru автолюбитель Дмитрий Афонин.
На что обращать внимание:
"Если автомобиль слишком потрёпанный и требует вложений, то, возможно, есть смысл уже сейчас задумать о расходниках для будущего техобслуживания и заказать их, поскольку наблюдаются проблемы с поставками определённых комплектующих. Также если вы требовательны к автомобилю, то имеет смысл сделать химчистку и полировку автомобиля", — отметил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.