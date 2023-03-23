Hyundai, Kia отзывают 570 000 автомобилей из-за риска возгорания

Hyundai и Kia отзывают более 570 000 автомобилей из-за риска возгорания и рекомендуют владельцам оставлять их на улице до завершения ремонта. Отзыв аналогичен отзыву, уже проведенному в прошлом году на других автомобилях Kia, и касается штатного жгута проводов тягово-сцепного устройства.

Под отзыв попадают автомобили 2019-2023 Hyundai Santa Fe, 2021-2023 Hyundai Santa Fe Hybrid, 2022-2023 Hyundai Santa Fe PHEV и 2022 Hyundai Santa Cruz. Единственный автомобиль Kia, на который распространяется отзыв, это минивэн Carnival 2022 и 2023 годов выпуска.

Что касается самой проблемы, то было установлено, что печатная плата в жгуте сцепного устройства, которым оснащены некоторые автомобили, подвержена проникновению воды через 4-контактный разъем жгута сцепного устройства. Это, в свою очередь, может привести к короткому замыканию, что повышает риск возгорания.

Hyundai утверждает, что вероятность возгорания существует независимо от того, управляете ли вы автомобилем или он припаркован с выключенным зажиганием.

Для устранения неисправности используется новый комплект удлинителей проводов, который "улучшен" и "изготовлен из водонепроницаемого материала для предотвращения попадания воды". Кроме того, дилер установит новый 15-амперный предохранитель.

Пока владельцы ожидают устранения неисправности, Hyundai говорит, что они могут привезти свои автомобили в дилерский центр, чтобы предохранитель модуля сцепного устройства был удален для устранения непосредственного риска возгорания.

По данным Hyundai, все пострадавшие автомобили по-прежнему безопасны для вождения, но рекомендация парковаться на улице и вдали от строений остается в силе до завершения работ по отзыву.

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