Автоэкперт: автоматическую коробку передач может заклинить, если не ставить авто на ручник на склоне

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С автоматической коробкой передач могут возникнуть проблемы, если не соблюдать простые правила. О нюансах рассказал эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин.

Как сообщает Газета.Ru, авто с АКП необходимо ставить на ручной тормоз, если пришлось припарковаться на склоне. Эксперт рассказал, что систему может заклинить, так как в режиме "паркинга" вся тяжесть машины придётся на рычаг, с которым связана коробка передач.

Необходимо затянуть "ручник", затем это надо поставить авто в режим "паркинг" и только после этих манипуляций убрать ногу с педали тормоза, заключил Колодочкин.