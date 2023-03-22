С автоматической коробкой передач могут возникнуть проблемы, если не соблюдать простые правила. О нюансах рассказал эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин.
Как сообщает Газета.Ru, авто с АКП необходимо ставить на ручной тормоз, если пришлось припарковаться на склоне. Эксперт рассказал, что систему может заклинить, так как в режиме "паркинга" вся тяжесть машины придётся на рычаг, с которым связана коробка передач.
Необходимо затянуть "ручник", затем это надо поставить авто в режим "паркинг" и только после этих манипуляций убрать ногу с педали тормоза, заключил Колодочкин.
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