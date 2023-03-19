Обновление программного обеспечения Audi Q4 E-Tron отключает и добавляет ряд функций

Audi собирается выпустить новые обновления программного обеспечения для автомобилей Q4 E-Tron и Q4 Sportback E-Tron, которые обеспечат дополнительные удобства и эффективность для владельцев.
Одной из наиболее значимых особенностей обновления является возможность обновления по воздуху (Over-The-Air, OTA) для будущих обновлений, что избавит владельцев от необходимости посещать дилерские центры для обновления программного обеспечения.
Кроме того, обновление включает функцию Plug & Charge, которая позволяет автоматически выставлять счета и производить зарядку на совместимых зарядных станциях после установки платежного счета в Audi.
Обновление также предлагает усовершенствованные методы зарядки, включая настройку предпочтительного времени зарядки, которая позволяет владельцам воспользоваться преимуществами более низких тарифов на электроэнергию. Максимальная мощность зарядки была увеличена до 135 кВт, а для тех, кто хочет продлить срок службы батареи, предусмотрена возможность поддержания заряда на уровне 80%.
Новое программное обеспечение учитывает больше факторов, таких как температура окружающей среды и состояние заряда, при настройке системы терморегулирования батареи и использует подключенную энергию для прогрева салона, если владелец установил таймер отхода во время предварительной подготовки.
Улучшения вождения сосредоточены вокруг информационно-развлекательной системы с возможностью сохранения навигационных данных, отправки маршрутов, созданных в приложении MyAudi, в автомобиль, создания персональных профилей и поиска припаркованного автомобиля.
Приложение MyAudi также предлагает несколько профилей пользователя и возможности настройки деталей интерьера, таких как окружающее освещение и фоновые изображения, отображаемые на экране MMI.
На модели 2023 Q4 E-Tron с завода будет установлено программное обеспечение версии 3.2, в то время как предыдущие модели можно будет обновить. Чтобы избежать длительного ожидания в магазинах, Audi будет уведомлять владельцев волнами о том, когда можно назначить встречу.
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