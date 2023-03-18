Polestar представляет то, что похоже на новый BST Edition 270

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Polestar, автопроизводитель, представил предстоящую версию своей модели Polestar 2. Компания опубликовала изображение в Twitter с надписью "Пристегните ремни. Нечто захватывающее будет представлено 21 марта".

Генеральный директор Polestar, Томас Ингенлат, также рассказал о предстоящей версии Polestar 2 в коротком видеоролике, показав переднюю часть автомобиля, а затем сосредоточившись на переднем колесе.

Он написал: "Очень скоро: Следующая версия нашего Polestar 2". Хотя детали новой версии не были раскрыты, черные глянцевые колеса, шины Pirelli P Zero и золотой суппорт Brembo позволяют предположить, что Polestar 2 BST Edition 270 может получить обновление.

Polestar 2 BST Edition 270, представленный в прошлом году, является высокопроизводительным вариантом Polestar 2. Компания Polestar изначально создавалась как тюнинговая компания Volvo, а затем стала подразделением автопроизводителя по производству высокопроизводительных автомобилей.

Однако, поскольку Polestar теперь производит свои собственные автомобили, ей требуются собственные варианты исполнения. BST Edition 270 можно рассматривать как Polestar 2 Black Series, где BST означает "зверь", внутреннее кодовое название автомобиля во время разработки, а 270 означает глобальное количество выпущенных автомобилей.

Модель 2023 года — это по сути двухмоторный Polestar 2 с пакетами Pilot, Plus и Performance. Инженеры автомобиля извлекли из силового агрегата дополнительные 68 лошадиных сил и 16 фунт-фут крутящего момента, доведя общую мощность до 469 л. с. и 502 фунт-фут.

Лифтбек также сидит на дюйм ниже благодаря уникальному набору регулируемых в двух направлениях амортизаторов Öhlins, которые установлены на 20% более жесткие пружины и алюминиевую стойку передней балки. Шины автомобиля были заменены на 245/35 Pirelli P Zeros, чтобы соответствовать большим 21-дюймовым колесам BST, а четырехпоршневые тормоза Brembo взяты из пакета Performance Pack.

После того, как Polestar показала обновления модели 2024, которые увеличили мощность опции Performance Pack до 455 лошадиных сил, вполне вероятно, что автопроизводитель стремится увеличить разрыв между самым мощным серийным автомобилем и специальным изданием BST.

Менее чем через неделю мы узнаем, что собой представляет новая версия и будет ли выпущено больше единиц, чем в прошлый раз.

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