VW вступает в ценовую войну в Китае, поскольку надвигается новое правило по выбросам вредных веществ

Volkswagen Automotive Co предлагает денежные субсидии в размере 3,7 млрд. юаней ($537 млн.) на покупку автомобилей в Китае в ответ на изменение правил выбросов на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Совместное предприятие китайской SAIC Motor Corp Ltd и немецкого концерна Volkswagen AG предлагает субсидии в размере от 15 000 юаней ($2 177) до 50 000 юаней ($7 258) на весь модельный ряд автомобилей до 30 апреля. Guangzhou Automobile Group, китайский партнер Honda Motor Co Ltd и Toyota Motor Corp, также предлагает субсидии до 31 марта.

Планы китайского правительства по ужесточению стандартов автомобильных выбросов с 1 июля оказали дополнительное давление на автопроизводителей и дилеров с целью очистки запасов автомобилей, которые не соответствуют стандартам.

Продажи новых энергетических автомобилей, включая гибридные автомобили с полностью заряженными батареями и подключаемыми батареями и бензином, росли быстрее, чем рынок в целом, составив более 30% в феврале.

Ценовая война, вероятно, ускорит консолидацию раздробленной местной автомобильной промышленности, которая насчитывает более 130 производителей легковых автомобилей, но также может нанести ущерб прибыльности и инновациям и затормозить развитие всего сектора, по данным государственной газеты Economic Daily.

