Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Hyundai Veloster отзывают из-за риска возгорания датчика парковки
Cadillac начинает праздновать 20-летие серии V прямо сейчас
Зеленский назвал решение Гаагского суда об аресте Путина историческим
Военнослужащий ВСУ заявил о тяжёлых боях под Авдеевкой
Генерал ВСУ Сырский доложил Зеленскому о готовности начать контрнаступление в Бахмуте
МК: Клинцевич заявил о попытке ВСУ бросить польские МиГ-29 в наступление на РФ
Детский омбудсмен Львова-Белова о решении суда в Гааге её арестовать: страшно подумать, что будет дальше
Руденко: ВСУ снова применили химическое оружие под Лиманом, но ядовитое облако накрыло их самих
Ивар Калныньш заявил, что не собирается возвращаться в Россию даже за большие гонорары

VW вступает в ценовую войну в Китае, поскольку надвигается новое правило по выбросам вредных веществ

1:39
Авто

Volkswagen Automotive Co предлагает денежные субсидии в размере 3,7 млрд. юаней ($537 млн.) на покупку автомобилей в Китае в ответ на изменение правил выбросов на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

VW вступает в ценовую войну в Китае, поскольку надвигается новое правило по выбросам вредных веществ

Совместное предприятие китайской SAIC Motor Corp Ltd и немецкого концерна Volkswagen AG предлагает субсидии в размере от 15 000 юаней ($2 177) до 50 000 юаней ($7 258) на весь модельный ряд автомобилей до 30 апреля. Guangzhou Automobile Group, китайский партнер Honda Motor Co Ltd и Toyota Motor Corp, также предлагает субсидии до 31 марта.

Планы китайского правительства по ужесточению стандартов автомобильных выбросов с 1 июля оказали дополнительное давление на автопроизводителей и дилеров с целью очистки запасов автомобилей, которые не соответствуют стандартам.

Продажи новых энергетических автомобилей, включая гибридные автомобили с полностью заряженными батареями и подключаемыми батареями и бензином, росли быстрее, чем рынок в целом, составив более 30% в феврале.

Ценовая война, вероятно, ускорит консолидацию раздробленной местной автомобильной промышленности, которая насчитывает более 130 производителей легковых автомобилей, но также может нанести ущерб прибыльности и инновациям и затормозить развитие всего сектора, по данным государственной газеты Economic Daily.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Гиацинт-Б": мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты

Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.

МО: мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты
Медведев о БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрном море: "Американцы вконец оборзели"
"Американцы вконец оборзели": Медведев о падении MQ-9 Reaper в Чёрном море
Захарова одним снимком унизила главу МИД Дании
Медведев недвусмысленно прокомментировал выдачу ордера на арест Путина
Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева
Российские звёзды рассказали, почему вернулись в РФ после жизни за границей
ВС РФ уничтожили наступающие силы ВСУ у Кременной
Боевики ВСУ сбивают крылатые ракеты РФ из стрелкового оружия
Боевики ВСУ сбивают крылатые ракеты РФ из стрелкового оружия
Последние материалы
Рыбы, рожденные 18 марта, чувствуют время не так, как все
Cadillac начинает праздновать 20-летие серии V прямо сейчас
Зеленский назвал решение Гаагского суда об аресте Путина историческим
Помощники после тренировки: пенный ролик
Военнослужащий ВСУ заявил о тяжёлых боях под Авдеевкой
Генерал ВСУ Сырский доложил Зеленскому о готовности начать контрнаступление в Бахмуте
МК: Клинцевич заявил о попытке ВСУ бросить польские МиГ-29 в наступление на РФ
Детский омбудсмен Львова-Белова о решении суда в Гааге её арестовать: страшно подумать, что будет дальше
Руденко: ВСУ снова применили химическое оружие под Лиманом, но ядовитое облако накрыло их самих
Ивар Калныньш заявил, что не собирается возвращаться в Россию даже за большие гонорары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников