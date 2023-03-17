Hyundai Veloster отзывают из-за риска возгорания датчика парковки

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Недавно компания Hyundai объявила об отзыве хэтчбеков Veloster 2012-2013 годов выпуска из-за проблем с печатной платой датчика парковки. Проблема, которая может привести к пожару и другим неудобствам, уже затронула 26 169 автомобилей в Соединенных Штатах, и поступили сообщения о пяти пожарах, вызванных этой проблемой.

Согласно документации NHTSA, проблема кроется в печатной плате датчиков парковки задним ходом. В пострадавших автомобилях на плате установлена старая изоляция, которая не защищает ее от воды и других жидкостей.

В случае попадания этих жидкостей на плату может произойти короткое замыкание и потенциальное возгорание. Проблема также может привести к отключению системы задних датчиков парковки или блокировке переключателя передач в положении park.

О проблеме стало известно после того, как правительство Канады получило жалобы, и канадское подразделение Hyundai начало расследование. После этого компания начала отзыв, и владельцам пострадавших автомобилей рекомендуется посетить дилера для проверки и, при необходимости, замены датчика.

Ремонт будет произведен бесплатно, и владельцы будут уведомлены об этом по почте, хотя они также могут напрямую обратиться в Hyundai с любыми вопросами или проблемами.

В свете сложившейся ситуации владельцам хэтчбеков Veloster 2012-2013 годов выпуска крайне важно принять меры и провести осмотр своих автомобилей. В противном случае это может привести к серьезным проблемам с безопасностью.

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