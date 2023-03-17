Россия возобновляет производство автомобилей с урезанной Lada Granta

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Несмотря на многочисленные санкции и дефицит, Lada, крупнейший производитель автомобилей в России, возобновила производство. Компания представила новый вариант Granta, одной из своих самых популярных моделей. Этот вариант, названный Classic, был лишен нескольких функций, которые зависят от импортных компонентов.

Российское правительство национализировало материнскую компанию Lada, АвтоВАЗ, в 2022 году после покупки 68% акций, принадлежащих Renault, которая базируется в Париже.

Национализация последовала за началом специальной военной операции РФ на Украине. Правительство получило полный контроль над компанией и попыталось выяснить, как производить автомобили, не полагаясь на иностранных поставщиков.

Classic продается как самый доступный новый легковой автомобиль в России, его цена начинается от 761 500 рублей (примерно $13 200). Он оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, который передает 90 лошадиных сил на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач.

Однако в нем нет многих функций, которые обычно присутствуют в легковых автомобилях, таких как противобуксовочная система, подушки безопасности со стороны пассажира, кондиционер и дистанционный бесключевой доступ. В качестве утешительного приза покупатели получают окрашенную в цвет кузова внешнюю отделку, усилитель руля и передние стекла с электроприводом. Тем не менее, все, что требует использования деталей иностранного производства, было удалено.

Стоит отметить, что есть некоторые несоответствия между спецификацией, опубликованной 10 июня, и официальным сайтом Lada. В первом случае указано, что кондиционер на Classic не предусмотрен, а во втором — что он входит в пакет опций.

Classic доступен в трех вариантах кузова: седан, хэтчбек и универсал. Все три модели производятся в городе Тольятти. Неизвестно, как долго эти модели останутся в производстве.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada работает с федеральным и региональными правительствами над "развитием компетенций российских поставщиков", предположительно, чтобы рано или поздно вернуть некоторые из отсутствующих функций.

По непроверенным данным, в разработке также находятся урезанные версии других моделей Lada, включая 45-летнюю Niva.

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