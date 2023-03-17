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Россия возобновляет производство автомобилей с урезанной Lada Granta

2:37
Авто

Несмотря на многочисленные санкции и дефицит, Lada, крупнейший производитель автомобилей в России, возобновила производство. Компания представила новый вариант Granta, одной из своих самых популярных моделей. Этот вариант, названный Classic, был лишен нескольких функций, которые зависят от импортных компонентов.

Россия возобновляет производство автомобилей с урезанной Lada Granta

Российское правительство национализировало материнскую компанию Lada, АвтоВАЗ, в 2022 году после покупки 68% акций, принадлежащих Renault, которая базируется в Париже.

Национализация последовала за началом специальной военной операции РФ на Украине. Правительство получило полный контроль над компанией и попыталось выяснить, как производить автомобили, не полагаясь на иностранных поставщиков.

Classic продается как самый доступный новый легковой автомобиль в России, его цена начинается от 761 500 рублей (примерно $13 200). Он оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, который передает 90 лошадиных сил на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач.

Однако в нем нет многих функций, которые обычно присутствуют в легковых автомобилях, таких как противобуксовочная система, подушки безопасности со стороны пассажира, кондиционер и дистанционный бесключевой доступ. В качестве утешительного приза покупатели получают окрашенную в цвет кузова внешнюю отделку, усилитель руля и передние стекла с электроприводом. Тем не менее, все, что требует использования деталей иностранного производства, было удалено.

Стоит отметить, что есть некоторые несоответствия между спецификацией, опубликованной 10 июня, и официальным сайтом Lada. В первом случае указано, что кондиционер на Classic не предусмотрен, а во втором — что он входит в пакет опций.

Classic доступен в трех вариантах кузова: седан, хэтчбек и универсал. Все три модели производятся в городе Тольятти. Неизвестно, как долго эти модели останутся в производстве.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada работает с федеральным и региональными правительствами над "развитием компетенций российских поставщиков", предположительно, чтобы рано или поздно вернуть некоторые из отсутствующих функций.

По непроверенным данным, в разработке также находятся урезанные версии других моделей Lada, включая 45-летнюю Niva.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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