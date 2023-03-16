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Исследование домашних зарядок EV показало снижение удовлетворенности владельцев

4:54
Авто

Компания J. D. Power провела исследование удовлетворенности владельцев EV опытом общественной зарядки на быстродействующих зарядных станциях 2-го уровня и постоянного тока.

Исследование домашних зарядок EV показало снижение удовлетворенности владельцев

Исследование показало, что многие владельцы EV недовольны инфраструктурой зарядки, которая, по их мнению, неадекватна и страдает от неработающих станций. Несмотря на то, что в настоящее время имеется больше зарядных станций, чем когда-либо прежде, исследование показало, что препятствия на пути зарядки делают покупателей EV менее счастливыми.

В последнем исследовании "Опыт использования электромобилей в США (EVX) в 2023 году для зарядки дома" также прослеживается аналогичная тенденция. Все больше домов оснащаются стационарными зарядными станциями 2-го уровня, и все больше покупателей BEV и PHEV имеют портативные станции 2-го уровня.

Тем не менее, исследование показало, что владельцы EV в целом менее удовлетворены процессом зарядки: общий показатель удовлетворенности постоянными домашними станциями снизился с 752 до 740 из 1000.

В исследовании оценивались восемь аспектов опыта зарядки дома для BEV и PHEV, использующих зарядные устройства 1-го уровня (бытовая розетка), а также стационарные и портативные зарядные устройства 2-го уровня.

Эти аспекты включают справедливость розничной цены зарядного устройства, длину шнура, размер зарядного устройства, простоту сматывания и хранения кабеля, стоимость зарядки, скорость зарядки, простоту использования и надежность.

Показатели общей удовлетворенности зарядками второго уровня снизились во всех девяти национальных регионах. Респонденты назвали стоимость как часть проблемы. Коммунальные тарифы на кВт/ч растут вместе с ценами на другие товары, что делает зарядку более дорогой. Другой проблемой является скорость зарядки, которая, очевидно, не оправдала ожиданий.

Похоже, что многие покупатели еще не изучили варианты, которые могли бы решить обе проблемы. Главный вывод исследования заключается в том, что только 51% владельцев EV говорят, что они осведомлены о программах коммунальных компаний для зарядки автомобиля дома, что немного выше, чем в прошлом году — 49%.

Те, кто покупает зарядные устройства второго уровня, выражают больше удовлетворения по семи из восьми аспектов исследования, чем те, кто покупает зарядные устройства первого уровня. Что касается стоимости, то только 35% владельцев всегда планируют время для зарядки своего автомобиля, в то время как 49% не планируют и могут упустить более низкие тарифы в непиковое время или местные коммунальные программы по снижению расходов.

По словам Брента Грубера, исполнительного директора практики EV в J. D. Power, "сегодня существуют программы, которые помогут владельцам EV с начальными расходами, такими как установка или обновление до более быстрого зарядного устройства второго уровня. Существуют также программы, призванные сэкономить деньги владельцев EV на текущих расходах на зарядку автомобиля, например, составление графика зарядки в наиболее доступное время дня. Однако, по мнению J. D. Power, эти преимущества недостаточно осведомлены и мало используются. Поскольку рынок EV продолжает расти, бренды, которые помогут владельцам воспользоваться этими предложениями, окажутся в более выгодном положении".

Tesla получила наивысшую оценку в 790 баллов среди стационарных зарядных устройств 2-го уровня, за ней следует зарядное устройство Grizzl-E с 757 баллами и Emporia Energy с 754 баллами. Все трое превысили средний показатель по сегменту в 740 баллов, как и Tesla в случае с общественными зарядными устройствами.

В заключение следует отметить, что исследование подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются владельцы EV при зарядке, несмотря на повышенное удобство, связанное с наличием большего количества зарядных станций.

Чтобы повысить общую удовлетворенность, владельцам EV необходимо изучить программы коммунальных компаний и планировать зарядку в непиковые часы, чтобы снизить расходы. Бренды EV, которые помогут владельцам воспользоваться этими преимуществами, будут иметь больше шансов на успех на растущем рынке EV.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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