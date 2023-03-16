Mercedes-Benz GLA, GLB получат тонкие обновления дизайна и больше технологий к 2024 году

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Mercedes-Benz предлагает своим самым маленьким и самым доступным кроссоверам, GLA и GLB, комплексное обновление для 2024 модельного года. Обновления включают в себя незначительные изменения экстерьера и интерьера, увеличение количества технических функций в салоне и расширение списка стандартного оборудования.

Как модель начального уровня в линейке кроссоверов компании, передняя часть GLA была незначительно обновлена, получив обновленную решетку радиатора, новый бампер и стандартные светодиодные фары с новой подписью. Кроме того, появился новый цвет — Spectral Blue Metallic, а покупателям будут предложены три дополнительных варианта колесных дисков от 18 до 20 дюймов на выбор.

Внутри на приборной панели доминирует большой экран, на котором размещены 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый дисплей новейшей информационно-развлекательной системы MBUX.

В стандартную комплектацию GLA входит рулевое колесо с кожаной обивкой, парковочный пакет и пакет Keyless-Go. Кроме того, покупатели, выбравшие интерьер AMG Line, могут за дополнительную плату установить рулевое колесо с подогревом.

Технология Lane Keeping Assist, входящая в опциональный пакет Driver Assistance Package, стала более удобной в использовании благодаря добавлению Active Steering Assist.

Mercedes-Benz также внес улучшения в программное обеспечение MBUX, что привело к улучшению производительности. Кроме того, GLA теперь имеет беспроводную совместимость с Android Auto и Apple CarPlay, все USB-порты подсвечиваются, и есть дополнительная розетка USB-C.

Система объемного звучания Burmester теперь включает технологию Dolby Atmos, которая была продемонстрирована на выставке CES 2023.

Мощность по-прежнему обеспечивается турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 221 лошадиная сила и 258 фунт-фут крутящего момента, но новая 48-вольтовая гибридная система mild-hybrid обеспечивает 13-сильную прибавку на старте и позволяет использовать функцию выбега.

Передний привод и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач входят в стандартную комплектацию, а система полного привода 4Matic от Mercedes-Benz доступна за дополнительную плату.

GLB также получил те же обновления, что и GLA. Кроме того, модели GLA 35 и GLB 45 под брендом AMG получили незначительные эстетические обновления. Эмблема AMG была добавлена на капот, а также изменен дизайн рулевого колеса.

GLA 35 и GLB 45 оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 302 лошадиные силы и 295 фунт-фут крутящего момента — показатели, которые не изменились с 2023 года, но аналогичная гибридная система mild-hybrid обеспечивает прибавку в 13 лошадиных сил.

Mercedes-AMG заявляет, что время от нуля до 60 миль/ч составляет 5,1 секунды для GLA 35 и 5,4 секунды для GLB 35. Подробности о GLA 45 пока не разглашаются.

Mercedes-Benz GLA 2024 года появится у американских дилеров в конце 2023 года. Ценообразование пока не объявлено.

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