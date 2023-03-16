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Лимитированная серия Alpine A110 San Remo направляет свое раллийное наследие

2:49
Авто

Компания Alpine, принадлежащая Renault, недавно разработала лимитированную версию модели A110, которая отдает дань уважения ее наследию. Купе под названием San Remo 73 празднует 50-ю годовщину победы оригинального A110 на ралли Сан-Ремо и завоевания маркой первого титула производителя.

Лимитированная серия Alpine A110 San Remo направляет свое раллийное наследие

San Remo 73 легко отличить от обычного серийного A110. Alpine покрыла автомобиль краской Original Caddy Blue, добавила контрастные черные арки крыши, красную панель крыши, а также белые и черные акценты на капоте, дверях и заднем бампере.

Дизайн создает связь между современным A110 и его предшественником, побеждавшим в ралли. Завершающим штрихом являются 18-дюймовые диски купе Grand Prix Brilliant Blanc. Как и A110 Tour de Corse, представленный в 2022 году, San Remo 73 чтит прошлое, не дублируя его.

Интерьер San Remo 73 включает обивку из микрофибры с серой строчкой, цельные ковшеобразные сиденья Sabelt и алюминиевую подставку для ног пассажира. Автомобиль оснащен стандартными ремнями безопасности, но он готов к установке шеститочечных ремней, что позволяет любителям гонок выезжать на трек. Серийный номер автомобиля выгравирован на металлической табличке, чтобы напомнить пассажирам, что они находятся в уникальном автомобиле.

San Remo 73 оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем от модели A110. Двигатель оснащен турбонаддувом и выдает 300 лошадиных сил при 6 300 об/мин и 251 фунт-фут крутящего момента от 2 400 до 6 000 об/мин. Расположенный посередине двигатель выдыхает воздух через спортивную выхлопную систему и приводит в движение задние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач. Тормоза Brembo входят в стандартную комплектацию.

Alpine планирует выпустить только 200 экземпляров A110 San Remo 73, цена начинается от 89 000 евро во Франции, что примерно эквивалентно 94 400 долларам по текущему курсу. Хотя нет никаких указаний на то, что автомобиль будет продаваться в Соединенных Штатах, слухи говорят о том, что бренд нацелился на американский рынок. Пока слишком рано говорить о том, увидим ли мы A110 или другие популярные модели от Alpine.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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