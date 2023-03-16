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Mercedes-Benz EQG сохраняет внешность концепта на шпионских фотографиях

2:52
Авто

Mercedes-Benz впервые показал нам электрический G-Class еще в 2021 году, а запуск намечен на 2024 год. И вот сегодня мы получили представление о том, как идут дела, благодаря нескольким прототипам, которые запечатлел фотограф-шпион.

Mercedes-Benz EQG сохраняет внешность концепта на шпионских фотографиях

На фотографиях видно, что почти ничего не изменилось по сравнению с концептом — но некоторые снимки задней подвески вызывают некоторые вопросы.

Большая часть экстерьера EQG перешла от оригинального G, но передняя часть имеет ряд изменений, характерных только для электрической модели. Воздухозаборники переднего бампера были изменены и имеют множество маленьких округлых квадратов, составляющих сетку, как и у концепта. Основная решетка радиатора также заблокирована, по крайней мере, в основном.

В отличие от концепта, у этого прототипа есть пара прорезей для потока воздуха. Сзади прототип отказался от немного странного квадратного держателя зарядного устройства в пользу традиционного полноразмерного запасного колеса.

Что касается колес и шин, то образец с камуфляжем в электрической тематике оснащен колесами, не похожими на другие модели G-Class.

Под днищем все становится еще интереснее. На фотографиях видно, что один из прототипов имеет под задним бампером какую-то панель, похожую на полозья, вероятно, это аэродинамическая помощь, чтобы выжать еще пару миль запаса хода.

Еще более странным является то, что два прототипа имеют разную конфигурацию задней оси. Обе оси, очевидно, цельные, как у бензиновой модели, но они немного отличаются.

Один из них выглядит примерно так же, как и стандартный G-Class, но у другого нет особо заметного корпуса дифференциала посередине. На самом деле, там, где обычно находится дифференциал, к оси прикручена значительно укороченная гусеничная тяга.

Мы думаем, что здесь могут быть два разных варианта трансмиссии. Более традиционный вариант может быть упрощенной одно- или двухмоторной трансмиссией, в то время как странный вариант может быть рассчитан на планируемую четырехмоторную трансмиссию, о которой было объявлено на концепте, возможно, с шильдиком AMG.

Как было объявлено ранее, EQG выйдет на рынок в середине-конце 2024 года. Это означает, что, скорее всего, это будет модель 2025 года.

Сообщается, что емкость батареи составит около 100 кВт/ч, что примерно в два раза меньше, чем у GMC Hummer EV. Мощность должна быть огромной благодаря наличию до четырех двигателей.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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