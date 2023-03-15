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Audi RS E-Tron GT Project 513/2 переносит атмосферу прототипа в шоу-рум

3:56
Авто

В прошлом году компания Audi Genuine Accessories выпустила закрытый автомобильный чехол для E-Tron GT, дизайн которого напоминал прототип E-Tron GT. На чехле были тщательно проработаны детали окраски и обводки прототипа, включая красные полосы на нижней части переднего воздухозаборника, рисунок буквы "e" в нижнем регистре и аэродинамические колеса.

Audi RS E-Tron GT Project 513/2 переносит атмосферу прототипа в шоу-рум

Однако для тех, кто хочет получить E-Tron GT, который представляет собой нечто большее, чем просто статичную демонстрацию предсерийной модели, Audi USA представила RS E-Tron GT Project 513/2. Этот электрический седан с аккумуляторной батареей в точности повторяет обертку, наклеенную на прототип, использовавшийся для ранних тест-драйвов в СМИ, и оснащен 637-сильным двигателем.

Серийная версия имеет другие аэродинамические колеса по сравнению с прототипом, который имел 21-дюймовые диски с пятью двойными спицами. Единственное другое заметное отличие - отсутствие надписи "e-tron gt prototype" на задних дверях серийной модели. В остальном автомобиль идентичен прототипу. Это значительная веха для Audi, поскольку впервые автопроизводитель предлагает камуфляжный принт на заводском автомобиле.

Еще одним первым событием является название автомобиля: "Проект 513/2". Этот внутренний код продукции определяет различные аспекты автомобиля, такие как сегмент продукции, поколение и стиль кузова.

Код выгравирован на заднем стекле и выбит на центральном подлокотнике. Audi также нанесла красные кольца на переднюю и заднюю части розничной модели, что является еще одной новинкой.

Интерьер автомобиля соответствует экстерьеру по цвету и тематике, с красными акцентами на вентиляционных отверстиях, рулевом колесе, сиденьях из кожи Fine Nappa и напольных ковриках.

Audi создала вставки из углеродного волокна для приборной панели, пропитанные рисунком обертывания, глубиной в несколько тысячных долей миллиметра и выполненные преимущественно вручную. Информационно-развлекательная система MMI также имеет новый фон E-Tron.

Audi выпустит только 75 экземпляров RS E-Tron GT Project 513/2, все они будут проданы в США. Каждый автомобиль будет поставляться в полной комплектации с такими стандартными функциями, как вентилируемые и массажные сиденья из кожи Fine Nappa, керамические тормоза с красными суппортами, усилитель рулевого управления Power Steering Plus и заднее рулевое управление, отделка карбоновым волокном по всему экстерьеру, подсвечиваемые карбоновые дилеры и фары HD Matrix с лазерной подсветкой Audi Laser Light.

Каждый автомобиль также будет поставляться с "художественным портретом" VIN на глянцевой алюминиевой пластине, отображающим детальный художественный отпечаток автомобиля клиента в высоком разрешении.

Цена автомобиля составляет $179 900, плюс $595 за краску металлик и $1 495 за доставку по месту назначения, таким образом, общая цена составляет $181 990 до дополнительных опций. Это почти на 37 000 долларов больше, чем стандартный RS E-Tron GT без каких-либо опций. Владение этим эксклюзивным автомобилем обойдется недешево, но позволит покупателям рассказывать небылицы о том, что у них был этот автомобиль до того, как он появился на рынке.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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