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Возвышающиеся зарядные станции Tesla V4 Supercharger открыты в Голландии

1:39
Авто

Компания Tesla недавно представила свои новейшие станции подзарядки Superchargers V4 в Хардервейке, Нидерланды. Эти новые станции отличаются более высокой скоростью зарядки и потенциально могут обеспечить зарядку CCS для электромобилей, не принадлежащих компании Tesla. Зарядные станции выполнены в черно-белой отделке и имеют величественный вид.

Возвышающиеся зарядные станции Tesla V4 Supercharger открыты в Голландии

Хотя Tesla официально не заявила о максимальной пропускной способности этих зарядных станций V4, по оценкам некоторых экспертов, их мощность составляет от 500 до 1 000 кВт и более для автомобилей, способных работать с такой мощностью. В настоящее время эти 16 станций открыты только для тестирования продукции Tesla.

В отличие от зарядных станций V3, станции V4 имеют более длинные зарядные кабели, прикрепленные сбоку, что позволяет использовать автомобили с зарядными портами, расположенными сбоку автомобиля, а не спереди или сзади.

Кроме того, недавно компания Tesla запустила опцию, позволяющую электромобилям, не принадлежащим компании Tesla в США, получать доступ к станциям Supercharger через "Magic Dock", встроенный адаптер CCS Combo 1.

Однако док-станции Magic Dock еще не широко доступны в США, и их функциональность варьируется. Несмотря на это, зарядные станции Tesla V4 Supercharger означают значительный прогресс в технологии зарядки электромобилей и позволяют заглянуть в более устойчивое будущее.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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