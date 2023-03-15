Новый электромобиль "Москвич 3е" в России стоит дороже Tesla в США

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

В долларах при переводе в рубли стоимость нового "Москвича 3е" в России выше, чем автомобиля Tesla Model 3 в США. Правда, сам американский электромобиль уже на территории России продаётся гораздо дороже.

В России стартовали продажи автомобиля "Москвич 3е", который является в реальности китайским автомобилем Sehol X4, собираемым в Москве. Автолюбители подсчитали, что сейчас по действующему на 15 марта курсу доллара в России стоимость "Москвича" выше, чем автомобиля Tesla в США. Если пересчитывать в рубли, то Tesla Model 3 в Америке сейчас продаётся по цене от 3,2 млн, а российский "Москвич 3е" обходится уже в 3,5 млн руб.

"Если вы сядете сначала в один автомобиль, потом — в другой, Tesla всё-таки будет оставлять ощущение машины более высокого класса, — рассказал в интервью ixbt. com главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. — Она отделана довольно скромно: скромный пластик, там, как и во всех других Tesla, нет особых прикрас. Но именно внешний вид, размеры салона, а также ощущение автомобиля — трудно его описать — всё это оставляет ощущение "электрички" более высокого класса. Там огромный дисплей, просто сумасшедших размеров. А "Москвич" — обычная машина. Представьте себе Hyundai Creta, которую вдруг сделали электрической".

При этом по техническим характеристикам Tesla Model 3 лучше "Москвича 3е". Это касается динамики времени разгона до 100 км/ч, а также наличия гораздо более продвинутого круиз-контроля. Но если покупать автомобиль Tesla Model 3 в России, то он обойдётся уже в 6 миллионов рублей, что связано с пошлинами и затратами на логистику.