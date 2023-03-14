Nissan Sentra 2024 года, вероятно, предваряется обновленным Sylphy для китайского рынка

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Четыре года назад Nissan Sylphy, представленный на китайском рынке, показал, что мы будем искать в Nissan Sentra 2020 года. Первая часть этого двухэтапного процесса была завершена заново: Carscoops отмечает, что Nissan China выпустил на рынок фейслифтинговый Sylphy.

Обновление идет по пути 2023 Altima, отказываясь от хромированной решетки V Motion в пользу более тонкой хромированной обработки, которая шире и перетекает в обновленные ДРЛ в фарах.

Шестиугольная сетка уступает место отделке, которая варьируется в зависимости от двух вариантов силовых агрегатов: либо простые горизонтальные планки для негибридного Sylphy, либо текстура с хромированными наконечниками для серийного гибридного Sylphy e-Power. Уменьшенная площадь окрашенного бампера перетекает в новые треугольные вертикальные воздухозаборники.

Неизменный профиль подчеркивают новые 15- и 16-дюймовые колеса. Сзади задние фонари украшены новым светодиодным рисунком. Ниже, боковые складки исчезли, и часть хромированной окантовки разделяет перерисованную и более широкую область диффузора, теперь включающую отражатели. Нам сообщили, что в меню аксессуаров будут включены такие вещи, как накладки на пороги и подсвечиваемая эмблема решетки радиатора.

Покупателей, скорее всего, больше заинтересует единственное значительное изменение в интерьере, которое мы можем увидеть на данный момент - это 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы HD с рядом сенсорных элементов управления вдоль его основания.

Дисплей будет на четыре или пять дюймов больше, чем два экрана, доступные в Sentra, в зависимости от комплектации. Возможно, будут введены беспроводные Android Auto и Apple CarPlay наряду с более общими технологическими функциями.

Наша Sentra 2023 года осталась практически без изменений с 2022 года. Обновленный Sylphy не слишком оживляет то, что будет седаном 2024 года на американском рынке, вероятно, предназначенным для того, чтобы продержаться еще три или четыре года на рынке, но покупатели в этом сегменте не требуют всего мира.

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