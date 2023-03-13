Линейки Dodge Charger, Challenger 2023 года получат скидки

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Dodge Charger и Challenger 2023 года готовы к виртуальной сборке, так как компания Dodge обновила конфигуратор на своем розничном сайте. Это последний год для производства мускул-каров с внутренним сгоранием, линии, соединяющие Hellcat с Redeyes и Widebodies, затихают в конце декабря.

Помимо того, что Challenger SRT Hellcat снова получит шестиступенчатую механическую коробку передач и вернутся цвета B5 Blue, Destroyer Gray, Plum Crazy и Sublime Green, прощальный модельный ряд имеет несколько сюрпризов в отделке и ценах на этот модельный год. Начиная с цены, MSRP для модельного ряда Charger после уплаты 1 595 долларов США за пункт назначения и их изменения по сравнению с 2022 годом составляют:

SXT: $34 240 (без изменений)

GT: $37 035 (на $105 больше)

R/T: $44 075 (на $300 меньше)

Scat Pack: $50 435 (на $300 меньше)

Scat Pack Widebody: $56 430 (без изменений)

SRT Hellcat Widebody Jailbreak: $82 430 (Новинка 2023 года)

SRT Hellcat Redeye Jailbreak: $91 030 (Новинка 2023 года)

Заметьте, что есть несколько скидок в нижней части и что отделка Jailbreak стала более популярной в верхней части после того, как была представлена на одной модели Charger 2022 года. Модель 2022 Charger SRT Hellcat Widebody теперь является Jailbreak и стоит на 1390 долларов дороже. Модель 2022 Charger SRT Hellcat Redeye Widebody стоит не больше, а модель 2022 SRT Jailbreak стала моделью 2023 SRT Hellcat Redeye Jailbreak стоимостью на 300 долларов больше.

Для тех, кому неясно, что представляет собой Jailbreak, он добавляет 10 лошадиных сил и разблокирует количество комбинаций персонализации. Выберите любой цвет в книге, затем объедините его с выбором колес, полос, цвета тормозных суппортов, отделки значков, сидений, цвета ремней безопасности и цвета напольных ковриков. Это небольшой вкус Porsche Exclusive Manufaktur в достаточно доступном Hellcat. Jailbreaks также поставляется с эксклюзивными опциями, такими как кожаные сиденья Laguna brown, ремни безопасности Hammerhead Gray и акценты интерьера Hectic Mesh.

Аналогичная ситуация и со стороны Challenger. Цены после уплаты 1 595 долларов за доставку начинаются от:

SXT: $32 140 (на $495 меньше)

GT: $35 535 (без изменений)

R/T: $41 075 (на $300 меньше)

R/T Scat Pack: $48 535 (без изменений)

R/T Scat Pack Widebody: $54 530 (на $300 меньше)

SRT Hellcat Jailbreak: $73 725 (новый)

SRT Hellcat Widebody Jailbreak: $80 125 (новый)

SRT Hellcat Redeye Jailbreak: $82 330 (новый)

SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak: $88 730 (новый)

SRT Super Stock: $90 735 ($395)

SRT Hellcat подорожает на $1 295 после перехода в разряд Jailbreak, тот же переход добавляет $995 к SRT Hellcat Widebody, $1 295 к SRT Hellcat Redeye и $1 390 к SRT Hellcat Redeye Widebody. Единственное прямолинейное повышение цен на 2023 год для любой линейки было применено только к Charger Super Stock.