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2023 Tesla Model S и X добавят красивую, но дорогую красную краску за $3000

2:16
Авто

Тем, кто хочет получить самую красивую красную краску на своем Tesla Model S или Model X 2023 года выпуска, придется выложить $3000. Такова цена нового варианта окраски Ultra Red, который Tesla предлагает для двух своих самых больших моделей.

2023 Tesla Model S и X добавят красивую, но дорогую красную краску за 00

Новая красная краска заменяет вариант Red Multi-Coat стоимостью $2000, который все еще доступен для Model 3 и Model Y. Более дорогой цвет для Model S и X появился всего через несколько дней после того, как Tesla снизила цены на каждую из них примерно на $5000 и $10K соответственно. Тем не менее, Tesla также предоставила обеим моделям незначительные обновления

Помимо новой красивой, но более дорогой окраски, Model S и X получили стеклянную крышу новой конструкции, которая, как утверждается, весит меньше, чем та, которую она заменяет. Снятие веса с крыши может помочь снизить центр тяжести двух Teslas, что, в свою очередь, улучшит их управляемость.

С другой стороны, мы не в восторге от идеи стеклянной крыши, которая, как утверждается, пропускает в салон в пять раз больше света. Tesla утверждает, что она обеспечивает такую же защиту от ультрафиолета, как и старая, так что нам придется подождать, пока мы сядем в нее в жаркий солнечный день, чтобы узнать это.

Однаако, высокопроизводительные варианты Model S и Model X в цвете Plaid теперь имеют улучшенные тормозные колодки. Tesla утверждает, что новые колодки обладают более высокой теплоемкостью, чем старые.

Судя по тому, что мы можем расшифровать из Твиттера Tesla, обновление затрагивает только тормозные колодки, оставляя стандартные роторы и суппорты без изменений. Мы уже критиковали тормоза Model S Plaid, поэтому мы рады видеть улучшения (пусть и незначительные). Тем не менее, стоит отметить, что Tesla еще не представила вариант карбон-керамических тормозов для трека, которые, как компания обещала, уже в пути.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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