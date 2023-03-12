Впервые замечен фейслифтинг Hyundai Tucson 2024 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Hyundai представил новое поколение Tucson в прошлом году. Последнее поколение внедорожника было полностью переработано, что позволило сохранить его в соответствии с философией стиля марки.

Корейский автопроизводитель уже работает над его фейслифтинговой версией. Теперь в сеть просочились первые шпионские изображения Tucson facelift, на которых изображен сильно закамуфлированный внедорожник, не раскрывающий практически никаких деталей.

Хотя, судя по изображениям, Hyundai может работать над тем, чтобы внести ряд обновлений в переднюю и заднюю части автомобиля. Интерьер внедорожника также может получить ряд дополнительных функций и технологий при сохранении той же компоновки приборной панели, что и в текущей версии.

Механически Hyundai Tucson facelift останется в основном идентичным и будет по-прежнему оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями в паре с механической и автоматической коробками передач.

Сообщается, что новый Hyundai Tucson будет представлен до конца этого года и поступит в международную продажу в следующем году.

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