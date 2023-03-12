VW подтверждает дебют американской версии 2024 ID.Buzz LWB в июне

Возрождение Microbus от VW, электрический фургон ID. Buzz, уже продается в Европе, и теперь мы наконец-то получили некоторые сведения о версии для США и о том, когда она появится берегах Америки.
Volkswagen подтвердил, что длиннобазная версия Buzz дебютирует в июне и поступит в продажу в Америке в 2024 модельном году.
Разница между короткобазной европейской моделью и длиннобазной американской моделью наиболее очевидна, если посмотреть на длину задних сдвижных дверей. В остальном внешне они выглядят практически идентично. Американская версия в стандартной комплектации будет оснащена тремя рядами сидений и рассчитана на семь пассажиров, в то время как европейская версия имеет два ряда сидений. Мы ожидаем и других различий в отделке салона, хотя надеемся, что забавные варианты расцветки интерьера попадут на наш рынок.
VW также сообщил, что более крупный Buzz, поставляемый в США, будет иметь более емкий аккумулятор, чем 77,0-кВтч, доступный в других странах. Базовая модель будет оснащена одним задним электродвигателем мощностью 201 лошадиная сила, а опционально будет доступен двухмоторный полный привод, который должен предложить те же 295 лошадиных сил, что и AWD на внедорожнике ID.4.
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