Ограниченная серия Indian Challenger RR может сделать вас королем бэггеров

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MotoAmerica курирует семь чемпионатов - от супербайков до суперхулиганов. Один из этих чемпионатов, которому всего три года, проводится для бэггеров — круизеров, обычно оснащенных большим V-твином или шестицилиндровым двигателем и оборудованных жестким или мягким багажом, что является шагом вниз по размеру и весу по сравнению со всеми туристическими мотоциклами.

Тайлер О'Хара выигрывал чемпионат King of the Baggers два из этих трех лет на мотоцикле Indian Challenger, подготовленном к соревнованиям компанией S&S Cycle. Чтобы отметить победу О'Хары в серии в 2022 году, Indian продает 29 экземпляров его Indian Challenger RR, построенных точно так же, как и его, компанией S&S Cycle.

Крайне ограниченный выпуск связан с гоночным номером О'Хары #29.

Вместо фары, ДРЛ и ветрового стекла в большом аэрообтекателе от серийного мотоцикла — наклейка со светом в стиле NASCAR над вставкой, а сверху — прозрачная губа. За ними — регулируемые тройные зажимы S&S из заготовки над вилкой Ohlins FGR250. Под приподнятым сиденьем Saddlemen установлен амортизатор Ohlins TTX.

Силовой агрегат был усовершенствован с помощью комплекта расточки для Thunderstroke 112 V-twin, портированных головок с ЧПУ, впуска S&S с увеличенным корпусом дроссельной заслонки, распредвалов S&S, коромысел Biller, поддона, цепной передачи на гоночном маятнике, комплекта для быстрого переключения передач и гоночного выхлопа "два в одном". Параметры двигателя контролируются через полностью регулируемый ECM Maxx и отслеживаются на приборной панели регистратора данных AIM DL2.

Эргономика улучшена за счет регулируемого крепления переднего обтекателя S&S и ручек руля, а также ножного управления S&S с задней регулировкой. Такие детали, как заднее крыло из стекловолокна, подседельные сумки из углеродного волокна и крышка сцепления из сплава, снижают вес.

19-дюймовые передние и 16-дюймовые задние колеса на шинах Metzeler Cruisetec уступают место подходящим 17-дюймовым гоночным дискам Dunlops. Спереди тормоза Brembo M4, а задний суппорт Hayes зажимает ротор EBC.

Indian продает каждый экземпляр за 92 229 долларов. Как и мотоцикл О'Хары, они быстрые и не легальные.

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