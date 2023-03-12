Следующий электрический Mini Cooper выйдет в 2024 году с гораздо большим запасом хода

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В недалеком будущем ожидается глобальный дебют нового поколения Mini Hardtop. Хэтчбек будет предлагаться с бензиновой и аккумуляторной трансмиссией, а в новом отчете приводятся предварительные характеристики электрической модели.

Одно из наиболее значительных изменений появится в рекламе и других рекламных материалах: в то время как хэтчбек официально известен как Hardtop в США и Hatch в Англии, его преемник получит шильдик Cooper.

Нам придется набраться терпения, чтобы увидеть, как Mini эволюционировал с визуальной точки зрения, но босс компании Стефани Вурст сказала британскому журналу Autocar, что дизайнеры вернули его "к истокам". Ожидается, что он не вырастет в длину, но станет шире своего предшественника и будет ездить на более длинной колесной базе.

Сделанный в Китае на совместном предприятии с Great Wall Motors, электрический двухдверный Cooper будет доступен с 40- или 54-киловатт-часовым блоком литий-ионных батарей. Эти цифры соответствуют модели для глобального рынка; подробности об автомобиле для американского рынка пока не разглашаются.

Запас хода, по данным Autocar, составит 240 миль для меньшего блока, а стандартная модель будет развивать 181 лошадиную силу под правой ногой водителя. Покупателям, которым нужно больше, будет предложено перейти в комплектацию Cooper SE, мощность которой составит 215 лошадиных сил.

Для сравнения, нынешний Cooper SE имеет 181 лошадиную силу, запас хода около 110 миль и аккумуляторную батарею емкостью 32,6 киловатт-часа.

Производимый в Англии, бензиновый Cooper пока не имеет подробной информации. Autocar узнал, что есть большая вероятность того, что модель будет предлагаться только с автоматической коробкой передач, так что берите палку, пока еще есть возможность. Передний привод останется стандартным.

Мы узнаем больше о следующем Cooper в ближайшие месяцы, но это не следующая новая модель, которую мы увидим от Mini. В конце 2023 года в Германии начнется производство третьего поколения Countryman, представленного ранее; он будет доступен как с бензиновой, так и с аккумуляторной трансмиссией.

Электрический Cooper, как сообщается, появится в мае 2024 года, примерно на два месяца раньше своего бензинового собрата, так что он поступит в продажу здесь к 2025 модельному году. Когда он появится, он будет конкурировать в том же сегменте, что и Fiat 500e.

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