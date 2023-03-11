Airstream и Porsche покажут электрический кемпер на выставке SXSW

Компания Airstream вернулась с очередной итерацией концептуальной технологии электрического туристического прицепа, о которой она рассказывала в 2022 году, на этот раз в сотрудничестве с Porsche Design. Несмотря на то, что концепция пока находится на стадии "А что если?", это довольно крутой предварительный взгляд на то, как может выглядеть рекреационный трейлинг в будущем, если два самых крутых мировых бренда на колесах могут что-то сказать по этому поводу.

Новая совместная работа началась с того момента, на котором остановилась технология eStream, показанная Airstream почти год назад. На этот раз она меньше (где-то между существующими моделями Airstream Basecamp и Bambi, просто на глаз), проще и изящнее, отказавшись от некоторых более амбициозных функций в пользу удобного для производства дизайна.

Этот концепт, получивший официальное название Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer, опирается на шасси в стиле скейтборда глубиной 10 дюймов, в которое встроены баки, батареи и сопутствующая электроника.

Airstream и Porsche хотели сделать его более доступным для тех, у кого нет много места для хранения, поэтому его и без того компактная форма была дополнена регулируемой по высоте подвеской, которая может опустить его достаточно низко, чтобы поместиться в некоторых жилых гаражах (или улучшить аэродинамику на дороге). Всплывающая крыша и съемный внешний тент помогут расширить жилое пространство концепта, когда вы доберетесь до места назначения.

Мы уже упоминали, что у компании Airstream есть амбиции, выходящие за рамки простого усовершенствования и без того изящных трейлеров. Каждый, кто беседовал на барной стойке о том, как увеличить запас хода электромобиля, наверняка высказывал идею буксировки батареи за грузовиком для обеспечения дополнительного запаса хода.

Кемпер представляет собой идеальное судно для такой установки, плюс вы получаете преимущество спального места на вершине — в буквальном смысле. И это хорошо, потому что буксировать аккумулятор в одиночку было бы непрактично и неэффективно. Жилое пространство — вот что в конечном итоге делает его стоящим.

И если Airstream добьется своего, то будущие серийные кемперы получат еще больше преимуществ от технологий EV и помощи водителю. Вышеупомянутый концепт eStream оснащен электродвигателями на оси, что позволяет использовать усовершенствованные функции торможения, контроля раскачивания и рулевого управления.

Концепт даже может самостоятельно маневрировать и парковаться в кемпинге, то есть вы можете отцепить и припарковать свой буксировщик сразу по прибытии и выполнить сложное маневрирование дистанционно.

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