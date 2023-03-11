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2024 Chevrolet Traverse Activ был замечен близким к производству

2:04
Авто

Шпионские снимки сильно обновленного Chevrolet Traverse появились всего несколько дней назад, дав нам представление о том, что ждет большой трехрядный внедорожник. Теперь, когда кот вылез из мешка, Chevy рассылает еще больше прототипов, и наши шпионы только что поймали интригующий вариант.

2024 Chevrolet Traverse Activ был замечен близким к производству

Мы не можем быть на 100% уверены в названии, но Traverse на этих шпионских снимках выглядит так, как будто это может быть комплектация Activ с изменениями для преодоления более пересеченной местности. Выделяющиеся красные буксировочные крюки и противооткатная пластина под передним бампером - первые намеки на то, что это Traverse Activ. 

При всем этом Traverse все еще не выглядит так, как будто он готов к чему-то большему, чем слегка изрезанная грунтовая дорога. Его огромные колеса и легковые шины гораздо больше подходят для езды по бездорожью, где Traverse и должен находиться в любом случае.

За исключением изменений "Activ", этот Traverse находится гораздо дальше на пути к производству, чем предыдущая версия, которую мы видели. На нем установлены серийные фары и задние фонари, а не те, которые мы видели ранее. Похоже, что фары DRL и головной свет будут состоять из двух частей, поскольку горизонтальная световая полоса расположена на уровне капота, а настоящие фары находятся гораздо ниже в переднем бампере.

Задние фонари выглядят элегантно с тонкой горизонтальной светодиодной конструкцией. А если мы посмотрим еще ниже, то этот Traverse оснащен довольно спортивным четырехстворчатым выхлопом. Мы, конечно, не ожидаем, что Chevy представит нам какую-то спортивную модель Traverse, так что это просто для усиления внешнего стиля.

Дебют новой модели Traverse, если верить этому тестеру, не за горами, так что новая модель может появиться в 2024 модельном году.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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