Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогов: в Запорожской области нужно создать свободную экономическую зону по примеру Крыма
Экс-разведчик ВС США Риттер: украинскую армию летом ждёт катастрофа
РВ: российские разведчики выследили и уничтожили спецгруппу диверсантов ВСУ под Херсоном
Военкор Руденко: артиллерия ВС РФ поставила жирную точку в судьбе ДРГ нацистов
Blomberg: Китай развернул гиперзвуковые ракеты для поражения баз США в Тихом океане
Марочко: ВСУ в Артёмовске перевозят боеприпасы в машинах под знаком красного креста
Марочко: Киев перебросил около ста неподготовленных мобилизованных под Кременную
РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Крах "крипты": банк Silvergate объявил о ликвидации

В Нью-Йорке пытаются найти решение проблемы пожаров аккумуляторов электроскутеров и электровелосипедов

3:27
Авто

Растущая популярность электрических велосипедов и скутеров вызывает тревожные опасения по поводу безопасности, говорится в новом докладе. Батареи, от которых питаются эти транспортные средства, были связаны с многочисленными пожарами, пишет The New York Times, и чиновники расходятся во мнениях относительно того, как решить эту проблему.

В Нью-Йорке пытаются найти решение проблемы пожаров аккумуляторов электроскутеров и электровелосипедов

По данным издания, в 2022 году в Нью-Йорке из-за электронных велосипедов и электронных скутеров произошло 216 пожаров, 147 травм и шесть смертей, а по состоянию на 27 февраля 2023 года — 30 пожаров, 40 травм и две смерти. Это относительно недавняя проблема: Нью-Йорк легализовал эти так называемые "последние мили" в 2020 году, и они стали все более распространенными во время пандемии COVID-19.

По сравнению с потенциально смертельной угрозой возгорания аккумулятора, это незначительное неудобство, а законодатели еще не придумали, что делать с этой проблемой.

Регуляторы недавно одобрили ряд законопроектов, направленных на снижение риска возгорания батарейки с помощью "новых стандартов безопасности и сертификации, образовательных кампаний по предотвращению пожаров, а также ограничений на использование и продажу использованных или собранных батарей", говорится в докладе.

"Все, что требуется, это один маленький элемент батареи, который может быть неисправен, перезаряжен или поврежден, и огромное количество энергии высвобождается в виде тепла и токсичных горючих газов одновременно", — сказал Дэниел Мюррей, начальник отдела пожарной охраны, в интервью The New York Times.

Что еще хуже, пожары от литий-ионных аккумуляторов, как известно, сложно тушить, и они могут вспыхнуть вновь спустя несколько часов или дней".

Не все ждут решения проблемы от лиц, принимающих решения; некоторые люди и компании берут дело в свои руки. Компания Glenwood Management, управляющая более чем двумя десятками элитных арендных зданий, разбросанных по всему Нью-Йорку, запретила использование в своих зданиях электронных скутеров и электронных велосипедов, сообщает The New York Times.

Управление жилищного строительства Нью-Йорка ввело аналогичный запрет, но позже пошло на попятную. Одна из проблем заключается в том, что многие люди, которые ездят на электроскутере или электровелосипеде, делают это не ради острых ощущений; они используют их для работы, часто для доставки грузов, и запрет этих транспортных средств на улицах Нью-Йорка, в зданиях или и там, и там серьезно снизит их доходы.

Многие пытаются найти золотую середину. Ариэль Ауфганг, архитектор, предложил построить помещение для велосипедов и скутеров из шлакоблоков и оборудовать его лучшими электрическими розетками, а также большим количеством спринклеров для пожаротушения.

Некоторые также призывают к ужесточению правил, включая стандарты безопасности, не похожие на те, что применяются к новым автомобилям, и к проведению кампаний, обучающих пользователей правильному способу зарядки литий-ионных батарей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
Экспортом зерна Россия оказывает мощное влияние на весь мир
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Последние материалы
Марочко: Киев перебросил около ста неподготовленных мобилизованных под Кременную
РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Крах "крипты": банк Silvergate объявил о ликвидации
Lamborghini подтвердил, что гибриды Huracán и Urus появятся в 2024 году
Великий пост — время сугубой молитвы
WP: "удар возмездия" гиперзвуковыми "Кинжалами" по Украине показал уязвимость Запада
Рогов: самое опасное для режима Зеленского — мир
Newsweek: подлодки России у побережья США вернули американцам страхи холодной войны
РВ: боевикам "Азова"* вынесли приговоры в ЛНР и ДНР
Наводчик расчёта "кочующих миномётов": наши главные козыри — внезапность и скорость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников