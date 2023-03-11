В Нью-Йорке пытаются найти решение проблемы пожаров аккумуляторов электроскутеров и электровелосипедов

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Растущая популярность электрических велосипедов и скутеров вызывает тревожные опасения по поводу безопасности, говорится в новом докладе. Батареи, от которых питаются эти транспортные средства, были связаны с многочисленными пожарами, пишет The New York Times, и чиновники расходятся во мнениях относительно того, как решить эту проблему.

По данным издания, в 2022 году в Нью-Йорке из-за электронных велосипедов и электронных скутеров произошло 216 пожаров, 147 травм и шесть смертей, а по состоянию на 27 февраля 2023 года — 30 пожаров, 40 травм и две смерти. Это относительно недавняя проблема: Нью-Йорк легализовал эти так называемые "последние мили" в 2020 году, и они стали все более распространенными во время пандемии COVID-19.

По сравнению с потенциально смертельной угрозой возгорания аккумулятора, это незначительное неудобство, а законодатели еще не придумали, что делать с этой проблемой.

Регуляторы недавно одобрили ряд законопроектов, направленных на снижение риска возгорания батарейки с помощью "новых стандартов безопасности и сертификации, образовательных кампаний по предотвращению пожаров, а также ограничений на использование и продажу использованных или собранных батарей", говорится в докладе. "Все, что требуется, это один маленький элемент батареи, который может быть неисправен, перезаряжен или поврежден, и огромное количество энергии высвобождается в виде тепла и токсичных горючих газов одновременно", — сказал Дэниел Мюррей, начальник отдела пожарной охраны, в интервью The New York Times.

Что еще хуже, пожары от литий-ионных аккумуляторов, как известно, сложно тушить, и они могут вспыхнуть вновь спустя несколько часов или дней".

Не все ждут решения проблемы от лиц, принимающих решения; некоторые люди и компании берут дело в свои руки. Компания Glenwood Management, управляющая более чем двумя десятками элитных арендных зданий, разбросанных по всему Нью-Йорку, запретила использование в своих зданиях электронных скутеров и электронных велосипедов, сообщает The New York Times.

Управление жилищного строительства Нью-Йорка ввело аналогичный запрет, но позже пошло на попятную. Одна из проблем заключается в том, что многие люди, которые ездят на электроскутере или электровелосипеде, делают это не ради острых ощущений; они используют их для работы, часто для доставки грузов, и запрет этих транспортных средств на улицах Нью-Йорка, в зданиях или и там, и там серьезно снизит их доходы.

Многие пытаются найти золотую середину. Ариэль Ауфганг, архитектор, предложил построить помещение для велосипедов и скутеров из шлакоблоков и оборудовать его лучшими электрическими розетками, а также большим количеством спринклеров для пожаротушения.

Некоторые также призывают к ужесточению правил, включая стандарты безопасности, не похожие на те, что применяются к новым автомобилям, и к проведению кампаний, обучающих пользователей правильному способу зарядки литий-ионных батарей.

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