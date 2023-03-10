2023 Tesla Model S и Model X получат значительное снижение цен

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Если вчера вы купили Tesla Model S или Model X по полной цене, вам, возможно, будет не слишком приятно прочитать это: Tesla снова ввела значительное снижение цен. В результате последнего шага стартовые цены на Model S 2023 года и Model X 23 года снизились примерно на $5000 и $10 000 соответственно.

Стоимость Model S теперь начинается с 91 380 долларов США по сравнению с 96 630 долларами США. Модель X теперь начинается от $101 380 - до $111 630. Высокопроизводительные версии "Plaid" каждой из них теперь начинаются от $111 380. Ранее они стоили $116 630 (Model S) и $121 630 (Model X).

Таким образом, цена Model S снизилась примерно на 4 процента, а Model X - примерно на 9 процентов. Даже после последнего снижения цен, Model S и Model X остаются двумя самыми дорогими автомобилями Tesla со значительным отрывом.

Это уже второй раз в этом году, когда Tesla проводит значительную уценку своих самых дорогих моделей: в январе цены на Model S и Model X снизились примерно на 10 000 долларов.

Как сообщает Reuters, последние изменения цен являются пятой корректировкой Tesla с начала года. Самое большое снижение произошло в январе, когда компания снизила цену на внедорожник Model Y на $13 000, чтобы сделать ее ниже максимальной цены в $55 000, разрешенной Законом о снижении инфляции (IRA), что позволило получить федеральный налоговый кредит.

Постоянные изменения и обновления цен способны сбить с толку даже самых осведомленных покупателей. В начале этого года, когда в Китае произошло неожиданное снижение цен, клиенты, недавно купившие новые Tesla, были возмущены обесцениванием своих автомобилей. Сотни протестующих собрались у магазинов Tesla и скандировали: "Верните деньги, верните наши автомобили", - говорится в видеоролике, о котором также сообщило агентство Reuters.

В настоящее время нет сообщений о том, что Tesla предлагает возврат денег после январского снижения цен. Это позволяет предположить, что Tesla вряд ли будет предлагать какие-либо услуги владельцам, которые недавно приобрели любой из автомобилей, пострадавших от последних уценок.

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