2024 BMW M4 и 4-Series получат большие экраны, обновленное программное обеспечение

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BMW переносит новые экраны со многих своих последних моделей на M4 и 4 серии в 2024 году. Купе, кабриолет и Gran Coupe 4-й серии, а также купе и кабриолет M4 теперь стандартно оснащаются "изогнутым дисплеем", который также используется в седане 3-й серии и многих других новых BMW.

Она состоит из 12,3-дюймовой цифровой панели приборов и 14,9-дюймового экрана в центре приборной панели, оба из которых расположены под одним изогнутым стеклом. Это также означает, что 4-я серия и M4 теперь работают под управлением новейшего программного обеспечения iDrive 8, которое имеет обновленную графику и структуру меню, а также усовершенствованную функцию голосовых команд BMW Intelligent Personal Assistant.

На данный момент BMW не выпустила много фотографий моделей 2024 года, но мы включили изображения купе M4 и Gran Coupe 4-й серии с новой компоновкой салона. У 4-й серии также другой переключатель передач, который представляет собой небольшой тумблер на центральной консоли. Есть различия и в отделке, включая стандартную черную отделку оконных рамок для M440i и другую алюминиевую отделку под названием Rhombicle.

BMW заявляет, что модели 2024 года начнут поступать уже в этом месяце. Цены на 4-серию 2024 еще не опубликованы, но стоимость M4 2024 начинается с 77 995 долларов за купе, 81 935 долларов за 503-сильное купе Competition и 92 935 долларов за кабриолет.

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