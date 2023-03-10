Уильям Байрон побеждает в Лас-Вегасе, продолжая доминировать в Chevrolet

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Уильям Байрон проехал 175 кругов и выиграл оба этапа сегодняшней гонки NASCAR Cup Series в Лас-Вегасе, но для победы в гонке ему понадобилось немного везения. Байрон выпал из числа лидеров во время последнего цикла остановок, уступив место напарнику Кайлу Ларсону и отставая на две секунды за десять кругов до конца гонки. Хотя Байрон мог догнать своего партнера по команде, времени у него оставалось все меньше, и для реальной победы ему требовалось предупреждение. Предупреждение появилось как раз вовремя, когда Арик Альмирола врезался во внешнюю стену на последних кругах.

Байрон опередил Ларсона на пит-лейн, но оба стартовали позади Мартина Труэкса-младшего, который решил остаться на старых шинах и попытаться выиграть гонку в последний момент. Байрон и Ларсон выбрали свою полосу после того, как Труэкс выбрал внутреннюю; в то время как Байрон выбрал внешнюю сторону, Ларсон предпочел стартовать за Труэксом внутри.

Это уничтожило любую возможность совместной работы пары, и вместо этого Байрон обошел Труэкса в первом повороте после рестарта. Он никогда не оглядывался назад, в итоге финишировав 1-2-3 для Hendrick Motorsports впереди Ларсона и напарника Алекса Боумана.

Победа обеспечила Байрону выход в плей-офф, но она также знаменует интересную веху для Chevrolet. Производитель становится первым с 2010 года, кто выиграл все три первых раунда сезона, чего не наблюдалось так давно, что последняя серия была прервана победой команды Dodge.

Байрон присоединился к Рикки Стенхаусу-младшему и Кайлу Бушу как победители гонок в этом сезоне. Серия Cup продолжится гонкой в Финиксе, единственной гонкой на этой трассе до того, как она примет финал сезона в ноябре, в следующие выходные.

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