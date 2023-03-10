Пусть эта авария напомнит вам о серьезном отношении к гоночным автомобилям

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Если вы хоть раз проводили время рядом с гоночными автомобилями, вы знаете, что из них получаются очень плохие дорожные автомобили. Гоночные автомобили, как правило, предназначены для быстрой езды по закрытой трассе, и это единственное внимание делает их ужасно непригодными для утренних поездок в Старбакс.

Суровые условия гонок подвергают гоночные автомобили гораздо более сложным ситуациям, чем дорожные машины, поэтому вы должны быть уверены, что каждый компонент тщательно проверен, прежде чем снова выходить на полную скорость. Иногда, однако, осмотра компонентов и медленного тест-драйва недостаточно, чтобы защитить вас от худших сценариев.

YouTube-канал Rich Rebuilds выяснил это на собственном опыте в начале этой недели. Они приобрели тысячесильную реплику Cobra Daytona с парашютом и клеткой, что является интересным началом практически для любого гоночного начинания. Тщательный осмотр моторного отсека выявил ослабленный трос дроссельной заслонки и утечку трансмиссионной жидкости. Но двигатель автомобиля работал, его агрессивные боковые трубы плевались пламенем. Команда чувствовала себя уверенно, отправившись на быстрый тест-драйв, поэтому один из членов команды вышел на улицу с 360-градусной камерой из окна со стороны водителя.

По словам создателей видео, через несколько секунд после начала движения у Daytona заклинило дроссельную заслонку, в результате чего автомобиль врезался в близлежащие деревья. В результате аварии водитель был вынужден отправиться на машине скорой помощи в ближайшую больницу, что, однако, не помешало ему продолжать снимать и рассказывать.

YouTube-канал Rich Rebuilds выяснил это на собственном опыте в начале этой недели. Они приобрели тысячесильную реплику Cobra Daytona с парашютом и клеткой, что является интересным началом практически для любого гоночного начинания. Тщательный осмотр моторного отсека выявил ослабленный трос дроссельной заслонки и утечку трансмиссионной жидкости. Но двигатель автомобиля работал, его агрессивные боковые трубы плевались пламенем. Команда чувствовала себя уверенно, отправившись на быстрый тест-драйв, поэтому один из членов команды вышел на улицу с 360-градусной камерой из окна со стороны водителя.

По словам создателей видео, через несколько секунд после начала движения у Daytona заклинило дроссельную заслонку, в результате чего автомобиль врезался в близлежащие деревья. В результате аварии водитель был вынужден отправиться на машине скорой помощи в ближайшую больницу, что, однако, не помешало ему продолжать снимать и рассказывать.

Хотя водитель вроде бы не пострадал после удара, автомобиль получил значительные повреждения. В результате незначительного удара сзади и сильного удара спереди автомобиль оказался помят в нескольких местах, из каждого угла вытекала жидкость. Эта авария - отличное напоминание о том, почему существуют шейкдауны и почему они должны проводиться на закрытых трассах в присутствии персонала безопасности. Стандартная двухполосная трасса - не место для "ракеты-тысячника" с сомнительным тросом газа, не говоря уже об оживленной дороге при отрицательных температурах.

Справка:

Дроссельная заслонка играет роль регулятора подачи топливно-воздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания. Устройство, расположенное между воздушным фильтром и выпускным коллектором, работает по принципу воздушного клапана.