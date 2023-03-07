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Вьетнамский VinFast поставляет первые VF8 City Editions американским клиентам

3:21
Авто

VF8 City Edition будет доступен только в рамках двухлетней аренды с пробегом 20 000 миль с возможным выкупом в конце. Цена на VF8 City Edition Eco начинается от $399 в месяц, при этом $5174 необходимо выплатить при подписании договора. Цена на VF8 City Edition Plus начинается от $513, а $5413 выплачивается при подписании договора.

Вьетнамский VinFast поставляет первые VF8 City Editions американским клиентам

1 марта, после ряда задержек и некоторых изменений в обещанном ассортименте и ценах, вьетнамский автопроизводитель VinFast доставил первые 45 своих внедорожников City Edition VF8 в свои торговые точки в Калифорнии. Компания планирует поставить 999 внедорожников City Edition VF8 в Калифорнию, которая является единственным штатом США, где в настоящее время планируется их продажа.

Батарея City Edition отличается от батареи стандартного VF8 и имеет значительно меньший запас хода. Существует два варианта аккумуляторов для City Edition: VF8 City Edition Eco с несколько скудным заявленным запасом хода в 207 миль, и более мощный VF8 City Edition Plus с еще более низким заявленным производителем запасом хода в 191 милю на одной зарядке.

Автомобили были импортированы в США в декабре, но возникли задержки, прежде чем компания была готова начать доставку клиентам. Теперь, когда процесс запущен, покупатели смогут получить свои новые VinFast EV либо в одном из калифорнийских пунктов продаж VinFast, либо через прямую доставку на дом. Были предположения, что задержка произошла из-за жалоб покупателей на то, что запас хода электрического кроссовера не соответствует ранним обещаниям.

Необычный план VinFast предложить лизинг батарей был отменен, по крайней мере, на данный момент. Когда автомобиль был впервые анонсирован, VinFast сообщила владельцам заказов, что они могут арендовать аккумуляторный блок в автомобиле, а не покупать его в рамках покупной цены автомобиля. Планировалось предложить многоуровневые скидки на пробег, аналогично годовым ограничениям на пробег при аренде многих автомобилей. Вместо этого цена батареи была добавлена к стоимости автомобиля. Каждая версия City Edition поставляется со скидкой в $3000, при этом цена City Edition Eco начинается с $47 200, а City Edition Plus - с $54 200.

Справка:

Электрический кроссовер VF 8 Eco City Edition оснащен аккумуляторной батареей емкостью 82 кВтч, которая питает систему полного привода с двумя двигателями, развивающую мощность 349 л.с. Это позволяет модели разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды и преодолевать 288 км на одной зарядке. 

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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