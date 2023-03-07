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Фольксваген вмешивается и спасает легендарный европейский автосбор на Вортерзее

3:14
Авто

Если вы являетесь поклонником Volkswagen GTI в любом из его поколений, то рай для вас — это место в Германии. В частности, в списке желаний любого поклонника хот-хэтчей VW есть посещение почти легендарной выставки GTI Treffen, которая проводится на берегу озера Вёрт с 1982 года. Во время своего пика сотни тысяч фанатов GTI и Golf R толпились здесь, фотографируя дико модифицированные Golf и поедая слишком много карривурста Volkswagen (артикул VW 199398500A). Однако, как и следовало ожидать, местные жители несколько устали от этого зрелища.

Фольксваген вмешивается и спасает легендарный европейский автосбор на Вортерзее

В заявлении, в котором кивнули на экономическое процветание, принесенное региону прошлыми "Треффенами", местные власти, тем не менее, решительно выдернули провода из розетки крупнейшего в мире фестиваля GTI. Ссылаясь на последствия изменения климата и необходимость учитывать вопросы устойчивого развития, в официальном заявлении говорится: "В ближайшие несколько лет муниципалитет Мария Вёрт больше не будет принимать у себя традиционные крупные автомобильные мероприятия".

Очевидно, что это стало ударом для многих энтузиастов VeeDub и для самого Volkswagen. Треффен" начинался как низовой фестиваль, но VW уже давно поддерживал своих поклонников. Он дебютировал

Такие концепт-кары, как GTI Roadster Vision Gran Turismo, гладкий двухместный автомобиль без крыши, созданный в честь 15-летия гоночных игр Gran Turismo. И кто может забыть безумие GTI W12-650 с 12-цилиндровым двигателем, расположенным посередине салона, и максимальной скоростью 201 миля в час?

Но больше не будет. Вёртерзее вернется к своему прежнему очарованию живописного курорта в озерном крае Баварии.

К счастью, Volkswagen почти сразу же объявил, что Treffen по-прежнему будет проводиться, только перенесен в Вольфсбург. Мероприятие состоится в следующем году, и VW планирует назвать его темой "Возвращение домой". Будут сделаны особые акценты, и Volkswagen пообещал несколько сюрпризов для преданных поклонников GTI.

Действительно, это лучший исход для Treffen. С такими огромными толпами зрителей он фактически перерос свое прежнее место проведения. Перенос фестиваля непосредственно в Вольфсбург кажется более уместным, а перерыв в год дает Volkswagen больше времени для планирования.

Golf R и GTI по-прежнему получают почти идеальные оценки за сочетание практичности и производительности, а их поклонников по-прежнему много. Если вы все время откладывали поездку на Треффен, то 2024 год — это то, что нужно.

Справка:

Grand Turismo Injection, GTI — изначально экспериментальная модификация Гольфа. Имелось ввиду "ГранТуризмо, инжекторный". Тогда в далекие 70-е, двигатели были в основном карбюраторными.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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