Автоэксперт Лыткин: с 1 марта в РФ заработал целый список изменений в ПДД

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Эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин рассказал о нововведениях в ПДД.

Изменения коснулись разметки, новых дорожных знаков и организации движения.

Лыткин советует всем водителям внимательно изучить изменения в правилах. Он отметил, что в них появились нюансы, которые касаются всех автомобилистов. В беседе с Радио 1 эксперт заявил, что есть спорный момент со знаком парковки. По новым правилам появились цветовые различия между платной — синей, и бесплатной — белой.

"Однако, для полного соответствия знакам и разметке, муниципалитетам потребуется ещё много времени, чтобы всё довести до ума", — сообщил автоэксперт.

В ПДД также внесли тросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса. Теперь их движение будет регулироваться дорожными знаками.