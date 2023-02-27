Производство автомобилей в России рухнуло на 60%

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Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что в прошлом году производство всех сегментов автомобилей сократилось на 60% по сравнению с 2021 годом до 620 тысяч штук.

Заявление прозвучало на выступлении в Совете Федераций.

Ранее стало известно, что новый отечественный кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1 970 000 рублей

Россияне смогут выбрать между белым, чёрным, красным, серым или голубым цветом кроссовера. При этом автоэксперт Евгений Барабас считает, что стоимость нового российского автомобиля "оторвана от реальности", поскольку 95% населения РФ не смогут позволить себе такую машину.