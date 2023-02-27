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Депутат Власов предложил передавать российской армии автомобили нарушителей ПДД

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Личные автомобили граждан, нарушивших ПДД, подлежат конфискации и передаче на нужды российской армии. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Василий Власов из фракции ЛДПР.

Депутат Власов предложил передавать российской армии автомобили нарушителей ПДД

Парламентарий уточнил, что конфискованные машины должны передаваться в собственность Минобороны РФ, при этом их владельцы никакую компенсацию за изъятые авто получать не должны.

Соответствующее предложение уже направлено депутатом главе главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

"Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат", — сказано в письме.

Это уже не первый раз, когда представители партии ЛДПР озвучивают подобную инициативу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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