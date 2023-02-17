Федеральные трассы в Подмосковье получат выделенные линии для автобусов

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Все федеральные трассы Московской области решено оснастить выделенными полосами для автобусов. Сначала проект будет реализован на М-7 "Волга", М-5 "Урал" и М-8 "Холмогоры", заявил глава региона Андрей Воробьев.

Таким образом, отметил губернатор, удастся решить проблему с соблюдением графиков движения автобусов.

"Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы выделяем полосы на федеральных трассах", — цитирует Воробьева Телеканал "360".

Глава Подмосковья уверен, что это сократит время автобусов в пути. Также помогут системы с искусственным интеллектом, задачами которых станет планирование расписания, расчёт нагрузки и необходимого размера автобуса.