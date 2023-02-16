В России стартовали продажи нового компактного кроссовера "Москвич" за два миллиона рублей

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В России начались продажи нового кроссовера "Москвич". Стоимость бензиновой версии — 2,035 миллиона рублей, а 3,5 миллиона просят за "электричку".

"Пока "Москвич" — это китайский JAC JS4, который наскоро собирают из машинокомплектов на столичном заводе, бывшем Renault, бывшем АЗЛК. Из отечественного у него только шильдики да система ЭРА-ГЛОНАСС. Всё остальное — из Поднебесной. Обещают со временем более глубокую локализацию. Но пока даже дилер позиционирует машину как "самую дешёвую среди китайцев"", — пишет newizv.ru.

Новый "Москвич" — это компактный кроссовер. Внутри авто не очень просторно, к узкому водительскому месту необходимо будет привыкнуть, пишет источник. Для задних мест предусмотрены USB-разъёмы, багажник имеет объём 520 литров (при сложенных сиденьях увеличивается до 1000).

В машине нет подогрева сидений, но их можно установить дополнительно, как и систему безопасности. Аккумулятор в "Москвиче" не очень мощный. Однако на дороге кроссовер достаточно комфортен: отзывчивый руль, неплохая подвеска, высокая посадка.

"В целом машина вполне имеет шансы если не на успех, то на интерес со стороны водителей. Но сейчас всё оценивается через призму цены", — передаёт издание.