В России начались продажи нового кроссовера "Москвич". Стоимость бензиновой версии — 2,035 миллиона рублей, а 3,5 миллиона просят за "электричку".
"Пока "Москвич" — это китайский JAC JS4, который наскоро собирают из машинокомплектов на столичном заводе, бывшем Renault, бывшем АЗЛК. Из отечественного у него только шильдики да система ЭРА-ГЛОНАСС. Всё остальное — из Поднебесной. Обещают со временем более глубокую локализацию. Но пока даже дилер позиционирует машину как "самую дешёвую среди китайцев"", — пишет newizv.ru.
Новый "Москвич" — это компактный кроссовер. Внутри авто не очень просторно, к узкому водительскому месту необходимо будет привыкнуть, пишет источник. Для задних мест предусмотрены USB-разъёмы, багажник имеет объём 520 литров (при сложенных сиденьях увеличивается до 1000).
В машине нет подогрева сидений, но их можно установить дополнительно, как и систему безопасности. Аккумулятор в "Москвиче" не очень мощный. Однако на дороге кроссовер достаточно комфортен: отзывчивый руль, неплохая подвеска, высокая посадка.
"В целом машина вполне имеет шансы если не на успех, то на интерес со стороны водителей. Но сейчас всё оценивается через призму цены", — передаёт издание.
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