Некачественное масло, дефекты катализатора, топливного фильтра и клапанной крышки негативно влияют на работу двигателя машины, заявил автоэксперт Сергей Шабунин.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, мощность двигателя зачастую уменьшается из-за закоксовавшихся отложений масла. Кроме того, Шабунин предупредил об опасности в случае попадания большого количества грязи в катализатор. Если такой автомобиль решит обогнать другую машину, водителю может не удастся своевременно закончить манёвр, указал эксперт.
Он добавил, что от состояния топливного фильтра тоже зависит работа двигателя. Специалист подчеркнул: грязный фильтр ухудшает процесс прохода бензина.
"Давление в топливной рампе и на форсунках упадёт, следовательно, снизится и мощность мотора", — поделился собеседник издания.
Ранее Шабунин порекомендовал россиянам менять охлаждающую жидкость в автомобиле раз в пять лет или после 50 тысяч километров пробега.
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