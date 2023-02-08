Россияне массово продают автомобили премиум-сегмента

В России выросло количество объявлений о продаже автомобилей премиум-сегмента. По данным на конец января, их число увеличилось на 63% на платформе "Авито Авто", сообщает EADaily.

Имеются в виду машины таких брендов, как Rolls-Royce, Lexus, Infiniti, Mercedes-Benz, Land Rover, Audi, BMW, Porsche.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, люди продают люксовые автомобили из-за того, что в России наблюдаются серьёзные проблемы с обслуживанием таких машин, для которых стало трудно находить запчасти.

Автоэксперт отметил, что в последнее время содержание премиальных авто стало проблематичным.

"Во-первых, нельзя обновить ПО, что для некоторых моделей критично. Во-вторых, время ремонта увеличилось и вместо недели какую-нибудь деталь приходится ждать больше месяца", — сообщил Хайцеэр.

В прошлом году на 55% увеличились продажи люксовых машин по сравнению с 2021 годом. По данным "Авито Авто", чаще всего граждане РФ продавали премиальные Mercedes-Benz, BMW и Lexus.