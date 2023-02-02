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Автокриминалист Шелков заявил о схеме обмана с "треугольником" при продаже машины

Авто

Мошенники России придумали схему обмана при продаже автомобилей. Она предполагает, что преступник выступает в роли "прокладки" и одновременно обманывает и продавца, и покупателя. Подробнее об этом рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков, пишет Газета.Ru.

Автокриминалист Шелков заявил о схеме обмана с "треугольником" при продаже машины

"Часто встречаются схемы с так называемым "треугольником", когда посредник копирует реальное объявление о продаже машины и размещает его на другом сайте с занижением цены. Таким образом он находит покупателя и ведёт с ним переговоры, представляясь реальным продавцом, а с автовладельцем посредник-прокладка ведёт переговоры как покупатель", — объяснил эксперт.

После этого мошенник назначает встречу с покупателем, обещая, что автомобиль ему покажет водитель или друг. Перечисление денежных средств должны будут пройти безналичным путём. Продавцу сообщается, что его посетит представитель для подписи всех документов и заберёт машину, а оплата будет произведена на карту продавца.

"Таким образом, в момент подписания договора купли-продажи "прокладка" получает деньги от покупателя на свою карту и пропадает", — рассказал Шелков.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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